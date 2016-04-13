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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann'a polis koruması verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiir nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Jan Böhmermann'a polis koruması tahsis edildi.

13 Nisan 2016 01:14


Köln Emniyetinden bir sözcü Jan Böhmermann'ın Köln'deki evinin önünde polis devriye aracının görevlendirildiğini belirtti. Sözcü diğer güvenlik birimleriyle ilişki içinde olunduğunu da kaydetti.

Focus dergisinin haberine göre yetkililer Böhmermann ve ailesinin Erdoğan'a yazdığı şiir nedeniyle tehlikede olduğunu savunuyor. Focus, ünlü sunucunun şu an Köln'deki evinde olmadığını ileri sürdü. Ancak sunucunun polisten özel bir koruma talep etmediği de belirtildi.

Böhmermann hakkında Erdoğan'a yazdığı şiir nedeniyle Mainz Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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