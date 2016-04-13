Böhmermann'a polis koruması verildi



Köln Emniyetinden bir sözcü Jan Böhmermann'ın Köln'deki evinin önünde polis devriye aracının görevlendirildiğini belirtti. Sözcü diğer güvenlik birimleriyle ilişki içinde olunduğunu da kaydetti.

Focus dergisinin haberine göre yetkililer Böhmermann ve ailesinin Erdoğan'a yazdığı şiir nedeniyle tehlikede olduğunu savunuyor. Focus, ünlü sunucunun şu an Köln'deki evinde olmadığını ileri sürdü. Ancak sunucunun polisten özel bir koruma talep etmediği de belirtildi.

Böhmermann hakkında Erdoğan'a yazdığı şiir nedeniyle Mainz Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.