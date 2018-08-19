T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam savaşı veriyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serhat Ahmet Beyazkılıç (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı

19 Ağustos 2018 20:44

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un 19 Mayıs ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serhat Ahmet Beyazkılıç (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.
Olay, 19 Mayıs ilçesi Gençlik Kampı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için deniz giren Serhat Ahmet Beyazkılıç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu gören arkadaşları ve çevredekiler Beyazkılıç\'ı denizden güçlükle çıkardı. Serhat Ahmet Beyazkılıç, olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyazkılıç\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNMayısSerhat Ahmet BeyazkılıçHastaneyeOlayGençlik KampıArkadaşlarıylaDurumuBeyazkılıçOndokuz MayısTıp Fakültesi Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24