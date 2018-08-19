Boğulma tehlikesi geçiren genç, yaşam savaşı veriyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un 19 Mayıs ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serhat Ahmet Beyazkılıç (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Gençlik Kampı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için deniz giren Serhat Ahmet Beyazkılıç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu gören arkadaşları ve çevredekiler Beyazkılıç\'ı denizden güçlükle çıkardı. Serhat Ahmet Beyazkılıç, olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyazkılıç\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.