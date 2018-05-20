Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu belediye başkanı kurtardı

Karaman'da serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Davut Şimşek'i, bölgede incelemede bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Kent merkezinde yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Parkı'ndaki süs havuzuna giren Davut Şimşek'in (15) çıkamadığını gören arkadaşları çevreden yardım istedi.

O sırada parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, boğulma tehlikesi geçiren Şimşek'i havuzdan çıkardı. Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatı devam eden parktaki çalışmaları incelemek için orada olduğunu söyledi.

Sesler üzerine havuzun olduğu yere gittiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Havuzun yanına polis ve 112 ekipleri gelince ben de gittim. Bir çocuğun havuzun içine olduğunu söylediler. Orada bulunanların çok fazla yüzme bilmediğini öğrenince her vatandaşın yapacağı gibi hemen havuza girdim. Çocuğu çıkardım. Kalbi durmuştu, sağlık ekipleri çalıştırdı. Hastaneye kaldırıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İnşallah sağlığına kavuşur.