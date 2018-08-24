Boğulma tehlikesi geçiren Afgan genç, tedaviye alındı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu Farhad Rezae (18), tedaviye alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşil Mahalle\'de bulunan Kapuz Plajı\'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Farhad Rezae, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Plajda görevli cankurtaranlar, Rezae\'yi sudan çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ferhad Rezae, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rezae\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.