Boğulan bebeklere "FETÖ'cü" diye cenaze aracı verilmediği iddiası Meclis gündeminde

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ege Denizinde hayatını kaybedenlere yönelik Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "FETÖ'cüye araç yok" talimatı verdiğini, bunun sonucunda cenaze aracı verilmediği iddiasına ilişkin soru önergesi ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na dilekçe verdi.

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Gergerlioğlu, konuyla ilgili soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevap vermesini istedi. Gergerliğlu tarafından verilen soru önergesi şöyle:

"Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün bebek olduğu bildirildi.

Bursa Adli Tıp'taki Gökhan, Burhan ve Nurbanu Yeni'nin cenazeleri için araç verilmemiş. Konu ile ilgili olarak cenaze müdür ile yaptığım görüşmede Bursa Büyükşehir Başkanı ‘FETÖ’cüye araç yok.' dediğini tarafıma iletmiştir.

Bu bağlamda;

Yaşanan facia ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze nakli için ailelere neden araç tahsis etmemiştir?

Yönetmelikte açık hükümler varken cenazeler arasında ayrım yaptığı iddia edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hakkında soruşturma açılmış mıdır?"

Gergerlioğlu, ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na dilekçe verdi. Dilekçenin tam metni şöyle:

"Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün bebek olduğu bildirildi.

Bursa Adli Tıp'taki Gökhan, Burhan ve Nurbanu Yeni'nin cenazeleri için araç verilmemiş. Konu ile ilgili olarak cenaze müdürü ile yaptığım görüşmede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 'FETÖ’cüye araç yok' dediği tarafıma iletilmiştir.

Bu bağlamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun konu ile ilgili inceleme yapmasını ve gerekirse incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirmesini arz ve talep ederim"