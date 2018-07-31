Ege'de boğulanlar için cenaze nakil aracı verilmediği açıklanmıştı; AB tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yasa dışı olarak Yunanistan'a giderken bindikleri şişme botun alabora olması sonucu Ege Denizi'nde boğulan 6 Türk vatandaşından 3'ü için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı verilmemesine tepki gösterdi.

AB Komisyonu, cenaze işlemlerinin kurban yakınlarının talebi çerçevesinde yapılması gerektiğini ve bunun insan haklarına saygının gereği olduğunu açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada Ege'de aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin can vermesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

29 Temmuz'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri ve ailelerini taşıyan tekne battı. Olayda 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişi yaşamını yitirdi. 16 kişinin bulunduğu teknede 9 kişi sağ kurtarıldı. 1 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Ege'de boğulan Gökhan, Nurbanu ve Burhan Yeni için cenaze aracı tahsis edilmemesi yönünde talimat verdiği iddiası tepkilere neden oldu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, durumu 'skandal' olarak niteledi.

Belediye yalanladı

Konuyla ilgili Euronews'in sorularını cevaplayan Bursa Adli Tıp yetkilileri, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 'cenaze aracı verilmemesi' yönünde bir talimatının olmadığını belirterek, hayatını kaybedenler için cenaze aracı verildiğini söyledi. Yetkililer bu yönde çıkan haberleri de yalanladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da benzer bir açıklama yapılması üzerine insan hakları Gergerlioğlu, sosyal medya adresinden yeni bir açıklama yaparak, Bursa Belediyesi'ne bağlı cenaze işleri müdürü ile yaptığı görüşmeye ilişkin kayıtların bulunduğunu belirtti. Gergerlioğlu, belediye yetkililerin tepkilerin büyümesi üzerine kararını değiştirdiklerini söyledi.

'Siyasi sebeplerden dolayı iptal edildi'

Ağabeyi Gökhan Yeni ve iki yeğenini kaybeden Gökçen Yeni de Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye’si Cenaze İşleri Müdürlüğü sorumlularının, önce çocukların cenazelerini uçakla götürmeyi teklif ettiğini, sonra bundan vazgeçip Ankara’ya gidecek iki cenazenin yanında göndermek istediğini anlattı. Daha sonra yine fikir değiştirildiğini, bilgi verenlerin çelişkili davrandığını anlatan Yeni, Adli Tıp’taki yetkililerin yönlendirmesi üzerine şikâyette bulunduklarını, bundan sonra cenazelerinin ortada kaldığını anlattı. Telefon arama kayıtlarının kendisinde bulunduğunu anlatan Yeni, “Siz müdürlere kadar aramışsınız dedi, müdürümüzün cevabı ‘bugün de yok yarın da olmayacak’ dedi. Biz Adli Tıp’ın önünde beklerken orada çalıştığı anlaşılan bir kişi ‘Burada niçin bekliyorsunuz?’ dedi. Biz de ‘cenaze aracı gelecek, cenazelerimizi alıp götüreceğiz dedik. O da bize ‘Siyasi sebeplerden dolayı araç iptal oldu, sizin Cenazeleri götürmek istemiyorlar, siz özel araç ayarlayın’ dedi” diye konuştu.