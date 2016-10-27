Fenerbahçe'ye Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Bogdan Bogdanovic'ten kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun, 2 ila 3 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.



Euroleague'in 3. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşan Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic sakatlanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten Bogdan Bogdanovic’in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oynadığı Zalgiris Kaunas mücadelesinde sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelen Bogdan Bogdanovic’in detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Bogdanovic’in iyileşme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta arasında olacağı öngörülmektedir. Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.