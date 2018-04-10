Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey 99'uncu ölüm yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL, (DHA) - 10 Nisan 1919’da idam edilen, 14 Ekim 1922 tarihinde ‘Milli Şehit’ ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Kaymakamı Kemal Bey ölümünün 99’uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kemal Bey\'in mezarı başında bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, \"Boğazlıyan’ın gençliği, kendi şehidine sahip çıktı. Kutluyorum gençlerimizi ve şunu hatırlatmak istiyorum. Tarihini bilmeyen millet ayakta kalamaz. O yüzden tarihi derinlemesine araştırın. Türk milletinin Ermeni halkı ile hiçbir sorunu yok, Ermeni teröristlerle sorunu var\" dedi.

Kuşdili Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anmaya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Dr. Mustafa Kavlu, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Mustafa Erkal, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi birim müdürleri, Boğazlıyan Kemal Bey Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

“EMPERYALİST GÜÇLER KENDİ İNSANLARINI SAVAŞA KATMADAN, PARAYLA İNSAN ÖLDÜRÜYOR”

Anma programında konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, emperyalist güçlere karşı birlik olmak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Milli Şehidimiz, her yönüyle anlatıldı. Bugün çok mutlu olduğum bir şey var. Boğazlıyan’ın gençliği, kendi şehidine sahip çıktı. Kutluyorum gençlerimizi ve şunu hatırlatmak istiyorum. Tarihini bilmeyen millet ayakta kalamaz. O yüzden tarihi derinlemesine araştırın. Türk milletinin Ermeni halkı ile hiçbir sorunu yok, Ermeni teröristlerle sorunu var. O gün, emperyalizm sıcak denizlere ulaşmak için etnik kimlikleri kullanmış. Şimdi ise görüyoruz ki vekâlet savaşları var. Paralı askerler var. Kendi insanlarını savaşa katmadan, parayla insan öldürüyorlar. Ülkeleri böyle şekillendirmeye çalışıyorlar. O günkü savaşla bugünkü savaş arasında hiçbir fark yok. İkisi de emperyalizmin kavgasıdır. O zaman bir mahkeme kuruldu, idam cezası vardı ve Kemal Bey’i şehit ettiler. Ama bundan birkaç yıl önce, kahraman Türk ordusunu, Türk ordusunun Genel Kurmay Başkanını terörist başı diye yargılarken, birçok subayı da idam cezası günümüzde olmadığı için ağırlaştırılmış müebbetle yargıladılar. Sonunda anlaşıldı ki yargılayanlar, o zamanki mahkemede Rum ve Ermeni olanlar şimdi ise Türk olmasına rağmen değişen bir şey yok.

\"BİR KİŞİYİ ANMA DEĞİL, ANTİEMPERYALİST DURUŞ SERGİLEMENİN TEZAHÜRÜDÜR\"

Demek ki etnik kimlik, işbirlikçilik için bir gerekçe değil. Önemli olan milli şuurun, milli dayanışmanın, tarih bilgisinin, satınalınamazlığın olması. Bu değerlerin olduğu yerde bu tür olaylar olmaz. Ben dilerdim ki kendini milliyetçi, yurt sever bilen, Atatürk’e bağlılık hissi olan herkes burada olsun. Bu bir kişiyi anma değil, antiemperyalist bir duruş sergilemenin tezahürüdür. Tabi ki Milli Şehidimize sahip çıkıyoruz. Demin de söylediğim gibi petrol yataklarına sahip olmak ya da ülkeleri parçalamak, daha parçalı, daha kontrol edilebilir ülkeler yaratmak isteyenlere karşı bir duruştur burada olmak.”

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in mezarı başında gerçekleşen anma töreni, emekli müezzin Vedat Özbaş ve Mehmet Şahin’in Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in ruhuna okuduğu dualarla sona erdi.

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