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Yaşam

Boğazköy Sfenksi Türkiye'ye geldi

Almanya’da Berlin Pergamon Müzesi’nden 94 yıl sonra geri alınan 3 bin 300 yaşındaki Boğazköy Sfenksi, Boğazköy Müzesi’nde ziyarete açıldı.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Almanya’da Berlin Pergamon Müzesi’nden 94 yıl sonra geri alınan 3 bin 300 yaşındaki Boğazköy Sfenksi, Boğazköy Müzesi’nde ziyarete açıldı.


Hitit başkenti Hattuşa’da 1906’da başlayan kazılarda bulunan 2 sfenks, 1917’de onarılmak üzere Almanya’ya iade edilmek koşuluyla gönderilmiş, ancak 1’i iade edilmemişti. Heykelin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sfenksin diğer tekinin de İstanbul’dan Çorum’a getirildiğini belirterek, “94 yıl sonra ikiz kardeşleri bir araya getirdik” dedi.


Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl’ün de katıldığı açılışta Günay şöyle konuştu:


“Bu anıtların, tarihi eserlerin kendi topraklarına dönmesini çok önemsiyorum. Belki bizim bilmediğimiz bir evrende onların da bir ruhu, canı vardır. Yorgun Herkül’ün üst tarafını ait olduğu Antalya’ya, Boğazköy sfenksini de ait olduğu topraklara, Çorum’a getirdik. Hangi çağdan kalırsa kalsın, hangi inançtan olursa olsun, ‘Madem ki bizim ülkemizin topraklarındadır, hepsi bizimdir, insanlığın bize emanetidir’ anlayışıyla bu eserleri korumaya ve insanlığın geleceğine kazandırmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin kültürüne ayrımsız sahip çıkıyoruz.”

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