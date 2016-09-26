T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boğazını kestikleri genç kadının cesedini yakmak isterken jandarmaya yakalandılar!

Mardin'de yaşanan olayda genç kadının yakını olduğu belirtilen 4 kişiyi gözaltına alındı

26 Eylül 2016 00:15

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 19 yaşındaki Ayşe A., boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedi samanlıkta yakılmak istendi. Jandarma, cinayetle ilgili genç kadının yakını olduğu belirtilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'da yer alan habere göre, jandarma ekipleri, merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde genç bir kızın öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mahalledeki samanlıkta, boğazı kesilerek öldürülen, daha sonra da cesedi yakılmak istenen Ayşe A.'nın cesediyle karşılaştı.

Jandarma ekipleri, korkunç cinayete kurban giden genç kızın yakınlarını bulup sorgulamaya başladı.

Jandarma, Ayşe A.'nın öldürülmesi ile ilgili çelişkili ifadeler veren 4 yakınını gözaltına aldı.

Genç kızın cesedi ise otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

ETİKETLER

mardinkadın cinayetiartuklukafa kesme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24