Boğazını kestikleri genç kadının cesedini yakmak isterken jandarmaya yakalandılar!

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 19 yaşındaki Ayşe A., boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedi samanlıkta yakılmak istendi. Jandarma, cinayetle ilgili genç kadının yakını olduğu belirtilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'da yer alan habere göre, jandarma ekipleri, merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde genç bir kızın öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mahalledeki samanlıkta, boğazı kesilerek öldürülen, daha sonra da cesedi yakılmak istenen Ayşe A.'nın cesediyle karşılaştı.

Jandarma ekipleri, korkunç cinayete kurban giden genç kızın yakınlarını bulup sorgulamaya başladı.

Jandarma, Ayşe A.'nın öldürülmesi ile ilgili çelişkili ifadeler veren 4 yakınını gözaltına aldı.

Genç kızın cesedi ise otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.