Boğazından gelen kana salça denilen genç kadın öldü

Baba İbrahim Keskin, Bandırma'da kan kusan kızı için "Bu kan değil salça" dediklerini iddia ettiği doktorlar hakkında şikayetci oldu. Bandırma Devlet Hastanesi yetkilileri ise Fatma Keskin'in ölümünde ihmal olmadığını savundu.

Kütahya'da Cedid Mahallesi'nde oturan Hediye ve İbrahim Keskin çiftinin 4 çocuğundan Fatma, bir süre önce Mustafa Gencer ile sözlendi. Ramazan bayramından hemen sonra yapacağı evliliğin hayallerini kuran Fatma Keskin, geçen hafta ailesiyle birlikte Bandırma'daki yazlıklarına gitti. Bayramın ilk günü ailesiyle bayramlaşan, denize giren, arkadaşlarıyla sahilde gezen Fatma, akşam saatlerinde dondurma yedikten sonra eve döndü.

Üçüncü gidişinde üniversiteye sevk edildi

Gece boğazında şiddetli ağrı oluşan Fatma Keskin'i babası İbrahim Keskin, Bandırma Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirdi. Burada doktorlar tarafından muayene edilen Fatma, ilaç verilerek taburcu edildi. Boğazındaki ağrılar artınca bir gün sonra tekrar aynı hastaneye getirilen Fatma Keskin'e burada serum bağlandı, müşahade altında tutuldu. İlaçları yazılan genç kız yine taburcu edildi. Evde daha da kötüleşen Fatma Keskin, bayramın üçüncü günü aynı hastanede bu kez uzman hekimler tarafından muayene edildi. Durumu ağır olan Fatma Keskin, buradan ambulans ile Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yolda hayatını kaybetti

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi sürerken, iddiaya göre yoğun bakım servisindeki yatak sıkıntısı yüzünden özel bir hastaneye ambulans ile sevk edilmek istenen Fatma Keskin, yolda yaşamını yitirdi. Belki yaşatılır diye özel hastanenin acil servisinde müdahale yapılan talihsiz genç kız yaşama döndürülemedi.

Boğazından gelen kana 'salça' dediler

Kızının bayram sonrası evlik yapacağını söyleyen İbrahim Keskin yaşananları şöyle anlattı:

"Fatma'yı bayramın ilk günü rahatsızlandığı için Bandırma Devlet Hastanesi'ne getirdim. Acil serviste bizimle yeterince ilgilenmediler. Muayene edip gönderdiler. Kızım iyleşeceğine daha da kötü oldu. Bir gün sonra tekrar getirdim. Bu kez müşahade altına alıp, kendisine serum verildi. Öksürürken ağzından kan geldi. Doktoruna 'bu nedir' diye sorduğumda bana, 'Midesindeki salça olabilir' dediler. Kızıma ilaçlarını yazdılar ve yine eve gönderdiler. Fatma daha da kötü olunca bayramın üçüncü günü yine aynı hastaneye gittik. Bu kez kendisine uzman hekim baktı. Bana, 'Boğazındaki iltihap patladı ve vucuduna yayıldı. Bu pek nadir görülen bir olay. Kanının değişmesi lazım. Onu hemen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ediyorum. Zaman kaybetmeyin' dedi. Ben de yavrumu apar topar üniversiteye getirdim. Pazartesi günü doktorları onu bu kez özel bir hastaneye sevk etti. Fatmam, yolda öldü. Sürekli gelinlik giyme hayali ile yaşayan yavrum devamlı olarak, 'Allahım bana gelinlik giydirmeden kefen giydirme' diye dua ederdi. Korktuğu da oldu. Gelinlik yerine kefen giydi. Kızım Bandırma'daki doktorların ihmali yüzünden öldü. Onlardan şikayetciyim."

Doktorlar kana salça dendiği iddiasını kabul etmiyor

Bandırma Devlet Hastanesi yetkilileri, Fatma Keskin'in ölümünde her hangi bir ihmalin söz konusu olmadığını öne sürdü. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili şöyle dedi:

"Hasta bize, 8 Ağustos gecesi saat 23.30'da geldi. Kendisine 'şiddetli gribal enfeksiyon' tanısı konuldu. Serum takıldı, ilaçları verildi ve gönderildi. Bir gün sonra 10.30'da bu kez mide şikayeti ile geldi. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra hasta rahatlatılıp yine taburcu edildi. Bayramın üçüncü günü üçüncü kez müracaatlarında tablo değişti. Bu kez hastada gribal enfeksiyonun tetiklediği, kan ve böbrekleri etkileyen 'Hemolitik üremik sendromu' tanısı konuldu. Bu çok az görülen bir olaydır. Ayrıca bu hastalıklar kendini en az 24- 48 saat sonra gösterir. Hastayı aynı gün ambulansla Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettik. Arkadaşlarımızın ihmali kesinlikle söz konusu değildir."

Aynı yetkili, hastanın öksürdüğü sırada ağzından kan gelmediğini de söyledi.

(dha/Selahattin Budakoğlu)