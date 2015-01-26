T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boğazına patlamış mısır kaçtı, ilçede hastane olmayınca öldü!

Ordu’da nefes borusuna patlamış mısır kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

26 Ocak 2015 10:55

Çatalpınar ilçesinde 2 yaşındaki Yunus Emre Narlık, anne ve babasıyla birlikte patlatılmış mısır yemek istedi. Bu sırada mısır tanesi nefes borusuna kaçan çocuk fenalaştı. 112'yi arayan çift, bir süre bekledikten sonra özel araçlarıyla yola çıkarak ambulansa yetişti. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İlçedeki tek ambulansın başka bir vakaya gittiği için geciktiğini belirten baba Mustafa Narlık, ihmal iddiasıyla şikayetçi olacağını söyledi.

Posta'da yer alan habere göre, Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. İsmet Kolomuç, Çatalpınar ilçesinde bir ambulans olduğunu ifade ederek "İlçemizde hastanemiz yok. İhbar esnasında görevli ambulans başka bir vakadaydı. İhbar gelir gelmez ihbarın olduğu yere hareket ettiler. 10 dakika süre sonra 112 ekibi vaka ile buluşmuş. Çocuk ambulansa getirildiği anda hayatını kaybetmiş olduğu arkadaşlarımız tarafından belirlenmiş. Kayıtlarımıza göre bir ihmal görünmüyor" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

mısırnefes borusukaçtıorduhastane yokambulansbabaşikayetçi2 yaşındaki çocuköldüil sağlık müdürü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24