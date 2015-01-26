Boğazına patlamış mısır kaçtı, ilçede hastane olmayınca öldü!

Çatalpınar ilçesinde 2 yaşındaki Yunus Emre Narlık, anne ve babasıyla birlikte patlatılmış mısır yemek istedi. Bu sırada mısır tanesi nefes borusuna kaçan çocuk fenalaştı. 112'yi arayan çift, bir süre bekledikten sonra özel araçlarıyla yola çıkarak ambulansa yetişti. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İlçedeki tek ambulansın başka bir vakaya gittiği için geciktiğini belirten baba Mustafa Narlık, ihmal iddiasıyla şikayetçi olacağını söyledi.

Posta'da yer alan habere göre, Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. İsmet Kolomuç, Çatalpınar ilçesinde bir ambulans olduğunu ifade ederek "İlçemizde hastanemiz yok. İhbar esnasında görevli ambulans başka bir vakadaydı. İhbar gelir gelmez ihbarın olduğu yere hareket ettiler. 10 dakika süre sonra 112 ekibi vaka ile buluşmuş. Çocuk ambulansa getirildiği anda hayatını kaybetmiş olduğu arkadaşlarımız tarafından belirlenmiş. Kayıtlarımıza göre bir ihmal görünmüyor" şeklinde konuştu.