Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi boğazına ip bağladığı kediyi tekmeleyerek denize attı.

Kedi kıyıya doğru yüzerken, görüntülerin çeken kişilerin gülümsemesi dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre, polisin aradığı kişi, denizin kıyısında boynuna ip bağladığı kediyi bacağına doğru yönlendirirken tekme atarak kediyi denize attı. Hayvan aldığı darbe ile havada dönerek denize düşerken, yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştı. Tekme atan kişiyi bir başka kişi cep telefonu ile görüntülerken, yaşananların ardından gülümsemelerin olması dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karamürsel'de bulunan birçok kişi tepki göstererek, kediye tekme atan kişinin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.



Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek olayın Karamürsel'de yaşandığını belirterek, "2 sene önce de böyle bir olay olmuştu. Ben kendim şahit olup müdahalemi yaptım. Atamadı denize. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler aracılığıyla adli makamlara suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.