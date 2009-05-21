Boğazına bıçak saplayan babasını korudu

Babasının fırlattığı bıçağın boğazına saplanması sonucu ölen Yağmur Gölge, son nefesinde babasını korumak için “Bıçağın üzerine düştüm” dedi.



Adana’da, sevdiği gençle evlenmek istediği için ailesiyle tartışan 18 yaşındaki Yağmur Gölge, sinirlenen babası 47 yaşındaki Cuma Gölge'nin fırlattığı bıçağın boğazına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye getirildiğinde şuuru yerinde olan ve polise verdiği ifadede, mutfakta et keserken başının dönüp yere düştüğünü ve bıçağın boğazına saplandığını söyleyen Yağmur, ameliyata alınmayı beklerken fenalaştı ve doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Soruşturmada kızını öldürdüğü ortaya çıkan baba Cuma Gölge, gözaltına alındı.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi 1120 Sokak 34 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, 7 çocuklu bir ailenin 4'üncü çocuğu olan Yağmur Gölge, akşam saatlerinde annesi 45 yaşındaki Elmas Gölge'ye, bir süre önce nişanlandığı ancak basit tartışmanın ardından ayrıldığı eski nişanlısını çok sevdiğini anladığını, onunla evlenmek istediğini söyledi. Elmas Gölge, eski nişanlısıyla evlenmek istediğini söyleyen kızına, bu evliliği babasının artık istemediğini iletti, ancak kızının ısrarları sonucu onu ikna etmeye çalışacağını söyledi.



Elmas Gölge, akşam işten gelen seyyar satıcı eşi Cuma Gölge'ye kızının durumunu anlattı. Cuma Gölge de kızı ve eşiyle mutfakta bu konuda bir süre konuştu. Konuşma sırasında ailesinin isteğine karşı çıkmasına üzülen Yağmur Gölge, sevdiği gençle evlenmekte ısrar etti, sinirlenen baba Cuma Gölge mutfakta eline geçirdiği bıçağı biraz ileride karşısında duran kızı Yağmur'a fırlattı.



Bıçak boğazına saplanıp, kanlar içinde yere yığılan Yağmur Gölge, ailesi tarafından Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta Acil Servis'e getirilen Gölge, buradaki müdahalenin ardından Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedaviye alındı.



Bıçağın üzerine düştüğünü söyledi



Konuşabilen Yağmur, polise verdiği ifadesinde ailesi damda otururken mutfakta et kestiğini, başının dönerek yere düştüğünü ve bıçağın boğazına saplandığını söyledi. Elmas ve Cuma Gölge çifti de bağırması üzerine mutfağa gittiklerinde kızlarını yaralı bulup, hastaneye getirdiklerini söyledi.



Ameliyata alınmayı beklerken fenalaşan Yağmur Gölge, doktorların müdahalesine karşılık gece yarısı yaşamını yitirdi.



Kendini otomobilin önüne attı



Yağmur'un ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi. Karataş yolu üzerinde kendilerini caddeye atan yakınları, kaza geçirme tehlikesi atlattı. Gözyaşlarına boğulan baba Cuma Gölge, caddede seyir halindeki plakası alınamayan bir otomobilin önüne kendini attı. Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan Cuma Gölge, hastanedeki tedavisinin ardından yakınları ve polis ekipleri tarafından evine götürüldü.



Olayla ilgili yapılan soruşturmada, Yağmur'un, son nefesinde bile babasını boğazına bıçak saplayan babasını ele vermeyip korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Yağmur'un bıçağın üzerine düşmediği, babasının fırlattığı bıçağın boğazına isabet ettiği anlaşıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen baba Cuma Gölge'nin, sevdiği gence verilmemesi konusunda daha önce de kendisiyle tartışan kızı Yağmur'la akşam konuşmaya çalıştığını, kızının bu kişiyle evlenmekte ısrar edince sinirlenerek bıçağı attığını söylediği öğrenildi.



Daha önce de sevdiğine verilmemesine tepki gösterip, ilaç içerek intihara kalktıştığı belirtilen Yağmur Gölge'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Baba Cuma Gölge gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



Bu arada yaşamını yitiren Yağmur Gölge'nin bazı yakınları, doktorları zamanında mdahale etmeyip genç kızın ölümüne neden olmakla suçladı.

