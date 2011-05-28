-BOĞAZ'IN ''KOLYELERİ'' ÜÇE ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - İstanbul Boğazı, ikinci köprüsü Fatih Sultan Mehmet'in temelinin atılışının 26. yıl dönümünde üçüncü köprüye hazırlanıyor. Bilinen en eski İstanbul Boğazı geçişi, M.Ö. 511 yılında İskit seferine çıkan Pers Kralı Darius'un ordusunu Anadolu'dan Trakya'ya geçirmek üzere gemileri yan yana getirerek oluşturduğu yüzer köprüyle sağlandı. Sonraları Boğaz'ın bir köprü ile geçilmesi konusunda mühendislerce değişik projeler hazırlanmışsa da 1970'lere kadar bunlar tasarı olarak kaldı. İstanbul'da 20. yüzyılın ikinci yarısında kentleşmesinin hızla gelişmesi, kentin yerleşim durumunun özelliği ve Avrupa-Asya arasındaki büyük trafik artışı, Boğaziçi'ne köprü yapılmasını zorunlu hale getirdi. Yapımına 1970 yılında başlanan ve 29 Ekim 1973'te hizmete açılan Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolu, Avrupa ve Asya arasında ilk sabit bağlantı olarak Türkiye ulaşım ağının çok önemli bir halkasını oluşturdu. Ancak İstanbul çevresindeki hızlı gelişme ve nüfus artışı, ilk köprünün trafiğini çok artırdı. Öyle ki 1974'te günlük 32 bin 520 araçlık trafik, 1987'de günlük 130 bin araca yükseldi. İlk köprüdeki sıkışıklığı gidermek, Avrupa ve Anadolu otoyollarını daha yüksek kapasitedeki çevre yoluyla bağlamak amacıyla yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birleştiren ikinci önemli bağlantı oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, birinci köprüden yaklaşık 5 kilometre kuzeyde, Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kavacık arasında yer alıyor. Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan bu asma köprünün orta açıklığı 1.090, genişliği 39.4 ve denizden yüksekliği 64 metre. Sözleşmede öngörülen yapım süresi 1100 gün olan ve 29 Mayıs 1985'te temeli atılan ikinci köprü, 3 Temmuz 1988'de dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştı. -ÜÇÜNCÜ KÖPRÜDE YHT DE OLACAK- Aradan geçen 26 yılda hızla artan nüfus ve ekonomik gelişmeler sonucu kentin büyümesi, İstanbul'un 2 köprü ile yetinemeyeceğini ortaya koydu. İstanbul denilince ''trafik'' sorununun akla gelmesi, yetkilileri şehrin en önemli sorununun çözümü için harekete geçirdi. Bu kapsamda Boğaz'a üçüncü bir köprü inşa edilmesi için çalışmalar yürüten Ulaştırma Bakanlığı, yeni köprünün son teknoloji ürünü Yüksek Hızlı Trenin de (YHT) geçebileceği şekilde inşa edilmesine karar verdi. 23 Ağustosta ihalesi gerçekleştirilecek 3. köprü, 4x2 karayolu, 2x1 demiryolundan oluşacak. Ulaştırma Bakanlığı, yeni köprüde bulunacak demiryolunun köprüyle aynı düzlemde veya asma olarak inşa edilmesine, şartname satın alan firmaların önerileri doğrultusunda karar verecek. Ankara-İstanbul YHT hattı, Sapanca Gölü'nün kuzeyinden Sultanbeyli'ye gidecek. Burada ikiye ayrılacak hattın bir kolu üçüncü köprüye, bir kolu Marmaray'a bağlanacak. İki YHT hattı da 350 kilometre hıza uygun olarak inşa edilecek.