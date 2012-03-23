Boğaz’ın en kıdemli yalısı 314 yıllık

T24 - İstanbul Boğazı sahilinde 366'sı tarihi eser niteliği taşıyan 600 yalı bulunuyor. Boğazın en eski yalısı ise Anadoluhisarı'ndaki 314 yaşındaki Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü) Yalısı.
Beşiktaş'ta 37, Sarıyer'de 136, Üsküdar'da 84, Beykoz'da 109 yalının bulunduğu Boğaz’ın en eski yalısı 314 yaşındaki Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü) Yalısı.
Boğaziçi'nde Bebek'ten Sarıyer'e, Üsküdar'dan Anadolu Kavağı'na uzanan hat boyunca yer alan en güzel ve değerli 30 yalı işe söyle sıralanıyor:
1- Bebek'te 18. yüzyılda inşa edilen ve dönemin Hariciye Nazırı Mustafa Efendi'ye ait olan Yılanlı Yalı
2- İkinci köprünün hemen altında yer alan Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı
3- Emirgan'da bulunan 17. yüzyılda insa edilen Şerifler Yalısı
4- Yeniköy'de Alexandre Vallaury tarafından 19. yüzyıl sonunda inşa edilen Afif Ahmed Paşa Yalısı
5- Boğaz'daki en büyük yalılardan biri olan Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı
6- Said Halim Paşa Yalısı
7- 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Üsküdar'daki Çürüksulu (Muharrem Nuri Birgi) Yalısı
8- 19. yüzyılda geleneksel mimari üslupta yapılan Kuzguncuk'taki Fethi Ahmed Paşa Yalısı (Pembe Yalı)
9- Mabeyinci Faik Bey Yalısı
10- Çengelköy'deki Sadullah Paşa Yalısı
11- Vaniköy'deki Mahmud Nedim Paşa Yalısı
12- Vaniköy'deki Recaizade Yalısı
13- Kandilli'deki Edib Efendi Yalısı
14- 1800'lü yıllardan kalma Kandilli'deki Hadi Bey Yalısı
15- Boğaz'ın en tarihi binalarından biri olan Kandilli'deki Kont Ostrorog Yalısı
16- Abud Efendi Yalısı
17- Kandilli'de 18. yüzyılda yaptırılan 21 odalı Kıbrıslı Yalısı
18- Anadoluhisarı'ndaki Bahriyeli Sedad Bey Yalısı
19- Anadoluhisarı'ndaki Zarif Mustafa Paşa Yalısı
20- 1895'lerde yaptırılan Nuri Paşa Yalısı
21- Marki Necib Bey Yalısı
22- Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
23- 19. yüzyılın sonlarında yapılan Prenses Rukiye Yalısı
24- 1850'li yıllarda yaptırılan Kanlıca'daki Yağlıkçı Hacı Raşid Bey Yalısı
25- 1860 yılında yaptırılan Edhem Pertev Yalısı
26- II. Abdülhamid döneminde yapılan Hacı Ahmed Bey Yalısı
27- 1907 yılında yapılan Saffet Paşa Yalısı
28- 1905'te inşa edilen Yağcı Şefik Bey Yalısı
29- 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Kanlıca'daki Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı
30- 1887 yılında yapılan Ahmed Mithad Efendi Yalısı