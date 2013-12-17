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Yaşam

Boğaziçi'nin silüeti değişiyor

Boğaziçi Köprüsü'nün çapraz halatları Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün halatları gibi dikey halatlarla değiştirilecek

17 Aralık 2013 13:25

Boğaziçi Köprüsü'nün çapraz halatları daha dayanıklı oldukları gerekçesiyle dikey halatlarla değiştiriliyor. 2014'te yapılacak çalışmaların ardından Boğaz'ın silüeti de değişmiş olacak.

Star gazetesinden Erdinç Akkoyunlu'nun haberine göre, günde yaklaşık 250 bin araç taşıyan Boğaziçi Köprüsü’nün çapraz halatları, tıpkı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)’nde olduğu gibi dikey olarak değiştirilecek. 40 yıllık Boğaziçi Köprüsü'nde 2014’te 540 günlük bakım yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, yapıldığı 1973 yılında günlük 32 bin aracın geçtiği Boğaziçi Köprüsü'nde bugün 200-250 bin civarında aracın geçiş yaptığını ve de bu durumun köprüde yarattığı yıpranma nedeniyle çapraz 236 askı halatının, dikey halatlarla değiştirileceğini açıkladı.

 

Araç sayısı artıyor

 

FSM gibi dikey halatların taşıyacağı köprünün 40 yıl daha hizmet verebileceği hesaplanıyor. Silüeti de farklılaştıracak halatlardaki çalışma Nisan 2014'te başlayacak.  Karayolları Genel Müdürlüğü, açıklamasında düşey askıların teknik olarak daha avantajlı olduğu ve ömürlerinin uzun olduğunu  belirtildi. Açıklamada ayrıca, köprüden günlük ortalama 1973’te 32 bin araç, 1987’de 130 bin araç, 2004’te 180 bin araç, bugün ise 250 bin araç geçtiği bildirildi.

Bakım onarım çalışmaları ihalesini 246 milyon 520 bin lira ile Makyol-IHI iş ortaklığı aldı. Boğaziçi ve FSM köprülerindeki ana halatlara ve ankraj bloklarına, Japonya’da da kullanılan nem alma sistemi kurulacak. Sistemle kuru hava verilecek halatların çürümesi önlenecek. Çalışmalar kapsamında Boğaziçi Köprüsü’ndeki elektrik aksamı değiştirilecek. Tabliye ile kuleler arasına izolatörler, köprünün deprem sırasında zarar görmesini engellemek amacıyla köprü ayaklarına damperler konulacak.

 

Çalışmalar gece yapılacak

 

Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışmaların trafiği aksatmaması için gece yapılacağını belirterek, “Yapısal takviye (askı kablosu değişimi) işleri esnasında 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritli olan Boğaziçi Köprüsünde sadece kenar şeritler saat 22:00-06:00 arasında trafiğe kapatılabilecek, zorunluluk olmadıkça da bu saatler dışında trafiğe kapatılmayacak” açıklamasında bulundu.

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