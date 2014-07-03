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Yaşam

Boğaziçi'nin mezuniyetinde Reza Zarrab ve Soma göndermesi

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreninde açılan pankartlar dikkat çekti

03 Temmuz 2014 12:39

Boğaziçi Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan 1.526'sı lisans, 430'u yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 1.959 öğrenci, Uçaksavar Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Kapalı tribünde "İş cinayeti her yerde; fabrikada, madende, plazada, üniversitede",  yazılı pankart asılırken, mezunların da tören geçişi sırasında taşıdığı; "Halkız biz yeniden doğarız ölümlerde", "Kaza değil cinayet", "Durmadan düşünüyorum; ne kadar çok öldük yaşamak için Robovski, Gezi, Lice, Soma'da", "Yap işlet devret babacım", "İşletmeyi sıfırladık babacım" "301 (?) insanın bir avuç ettiği ülkede, 1 Reza kaç matematikçi eder?", "Çapulculuk genetiğimizde var", "Kızlı erkekli mezun oluyoruz", "Biz egoyu sizden iyi biliriz", "Devletin açtığı yaraları psikologlar saramaz", "Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile" şeklinde döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekti.

İşte o pankartlardan bazıları:

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