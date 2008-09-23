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Yaşam

Boğaziçi'nde 'imzayı at, türbanı tak'

Boğaziçi Üniversitesi'nde, "Başörtülü girersen tüm hukuki sonuçları kabul ediyorum" belgesini imzalayan öğrenciler türbanla girerken, imzalamayanlar dışarıda k

23 Eylül 2008 03:00

Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik yılı, türban gerginliğiyle başladı. Daha önce türbanlı öğrencilerin girebildiği üniversitede yeni rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran tarafından hazırlanan "Başörtülü girdiğim takdirde tüm hukuki sonuçları önceden kabul ediyorum" yazısını imzalayan öğrenciler türbanla içeri alınırken, imzalamayanlar kampusa sokulmadı.


Türbanlı öğrenciler belgeyi imzaladı

Bazı erkek öğrencilerin de destek verdiği türbanlı öğrenciler, daha sonra topluca engellemeye rağmen üniversiteye girdi. Bu sırada kısa süreli bir arbede yaşandı. Öğrenciler daha sonra rektörlük binasına yürüdü. Önceki yıllarda üniversitelerinde başörtüsü ile ilgili bir problem yaşamadıklarını belirten öğrenciler, "Şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

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