Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan’a yanıt: Bizler bu ülkenin geleceğiyiz, terörist değil aydınlık yarınlarız

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektörlüğe atanmasını protesto eden Boğaziçili öğrenciler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yönelik, “Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?” çıkışına yanıt verdi. Boğaziçili öğrenciler, ““Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Terörist değil aydınlık yarınlarız. Sadece biz değil tüm gençler, bu ülkenin aydınlık yarınlarıyız. İktidarın yanlış politikalarına direniyoruz” dedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, öğrencilerin açıklamaları şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi B.Y: Bizlere terörist denilmiş. O zaman bu durum, bu ülkenin en iyi teröristlerini seçen bir sınav yapıyorlar anlamına geliyor. Çünkü bu üniversiteye yerleşenler üniversite sınavında ilk 100’de ilk 300’de yer alan öğrenciler. Bizler teröristlik içeren bir eylem düzenlemedik. Herhangi bir şekilde saldırıya geçmedik. Bizlere terörist demek oldukça saçma.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi A.K.: Son dönemde terörist yaftalaması ne yazık ki çok fazla karşılaştığımız bir durum. Ancak bizler terörist değil, sadece bizler de değil tüm gençler bu ülkenin aydınlık yarınlarıyız. Tüm yurttaşların kutuplaştırıldığı, muhalif olanların terörist ilan edildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine bir genç olarak kırılmadım. Aksine doğru yolda olduğumuza bir kez daha emin oldum.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi E.K: Bizler terörist değil demokratik protesto hakkını kullanan öğrencileriz. İktidarın yanlış politikalarına, kayyıma karşı direnen öğrencileriz. Cumhurbaşkanı’nın sözleri sadece bize has değil. Ülkedeki muhalifler her gün bu saldırıya maruz kalıyor. Bizler ise Boğaziçililer olarak bu saldırılardan payımızı aldık.