Boğaziçili öğrenciler gözaltına alınırken, Anadolu Gençlik Derneği'nin eylemine müdahale edilmedi

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir sergide Kâbe fotoğrafının kullanılmasıyla ilgili 2 öğrencinin tutuklanması sonrası üniversite önünde yapılan eyleme karşı, Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi olan Anadolu Gençlik Derneği de aynı yer ve saatte toplanma çağrısı yaptı. AGD'nin Beyazıt Meydanı’nda yapacağı eylem, “Malum gürûha karşı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi ve değerlerimizi hedef alan her hareketlerinin karşısında daha güçlü duracağımızı yeniden ilan ediyoruz” ifadeleriyle duyuruldu.

Tutuklanan arkadaşları için eylem yapacaklarını duyuran Boğaziçi Üniversitesi'nin eylemi öncesi İstanbul Valiliği "Eylemlerin yasak olduğunu" hatırlatılırken, Beyazıt'ta AGD'nin eyleminde herhangi bir müdahale ya da engelleme olmadı.

Tekbirler eşliğinde sloganlar atan grubun ayet yazılı bir pankart açtıkları eylemlerinde, Boğaziçili öğrenciler, "İslam düşmanı" olarak hedef alındı.

Emniyet güçlerinin ise eyleme herhangi müdahalede bulunmadığı görüldü.

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Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide, üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından iki öğrenci tutuklandı.

Tutuklananların Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olduğu açıklandı.