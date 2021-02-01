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Boğaziçili öğrenciler gözaltına alınırken, Anadolu Gençlik Derneği'nin eylemine müdahale edilmedi

Fotoğraf: Hazar Dost

01 Şubat 2021 17:49

Boğaziçi Üniversitesi'nde, öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide, Kâbe resminin yer almasının ardından, öğrencilerinin tutuklanan arkadaşları için yapacağı basın açıklaması polis engeliyle karşılaşırken, Beyazıt'ta Anadolu Gençlik Derneği'nin aynı saatte yaptığı eyleme polis müdahale etmedi.

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