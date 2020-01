Boğaziçili arkadaşlarından Aslı Erdoğan'a: Sesin her zamakinden daha güçlü bir şekilde duyuluyor

Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup arkadaşı kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu yayın danışma kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan'a bir mektup yazdı. Mektupta "Adaletin yerini bulacağına ve yakında özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz. Dört duvarın arasına hapsettiklerini zannettikleri sesin, dışarıda her zamankinden daha güçlü bir şekilde duyuluyor. Bu sesi daha önce hiç duymamış olanların bile vicdanlarını güçlendiriyor, barışa inançlarını arttırıyor" dendi. Arkadaşları mektubu cezaevine de yollayacaklarını belirtti.

Aslı Erdoğan'ın Boğaziçili arkadaşlarının yazdığı mektup şöyle:

Sevgili Aslı,

Biz, Boğaziçili arkadaşların gözaltına alındığın 16 Ağustos’tan beri her gün seni düşünüyor, senin hakkında konuşuyor, bütün dünyaya senin duyarlı ve vicdanlı duruşunu anlatıyoruz. Senin özgürlüğüne kavuşacağın güne kadar seni anlatmaya ve seninle dayanışmaya devam edeceğiz.

Senin üniversite yıllarından beri insan haklarına ne kadar çok kafa yorduğunu, haksızlığa uğrayan, ezilen, dışlanan, yok sayılan ve ayrımcılığa uğrayan her grubun her zaman yanında olduğunu bilen insanlarız. Suçsuz olduğunu biliyoruz, çünkü sen şiddete ve savaşa inanan hiçbir illegal yapının içinde olmadın ve olamazsın. Ülkeni seven bir yazar ve aydın olarak barış için cesur bir şekilde mücadele ediyorsun. Senin kararlı ve güçlü duruşuna her zaman saygı duyduk. Böylesine keyfi ve hukuk dışı bir uygulama sonucu özgürlüğünün elinden alınması bizi kahretti. Ama gördük ki, bu haksızlık yalnızca ülkemizde değil bütün dünyada çok büyük bir tepki uyandırdı.

Senin kaleminden uzak kaldığın her gün bu güzel ülke için büyük bir kayıp. Adaletin yerini bulacağına ve yakında özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz. Dört duvarın arasına hapsettiklerini zannettikleri sesin, dışarıda her zamankinden daha güçlü bir şekilde duyuluyor. Bu sesi daha önce hiç duymamış olanların bile vicdanlarını güçlendiriyor, barışa inançlarını arttırıyor.

Aslı, yalnız değilsin. Bu ülkenin güzel insanları da aynı senin gibi, artık daha fazla kan dökülmesini istemiyor. Bu ülkenin düşleri ve kâbusları, sevinçleri ve acıları, türküleri ve ağıtları aynı olan güzel insanları senin de istediğin gibi kardeşlik, demokrasi ve barış içinde birlikte yaşamak istiyorlar.

Senin de içinde olduğun barışı savunan çok sayıda demokrat yazarın, düşünce suçlusu olarak tutuklanmaları, Türkiye toplumunun özgür, demokratik ve barış içinde gelişmesine vurulan büyük bir darbedir. Yapılan bu yanlışın anlaşılacağını ve kısa sürede düzeltileceğini umut ediyoruz.

Sana anayasadaki temel hak ve özgürlüklere uygun davranılmasını, yaşam hakkını tehdit edebilecek kötü muamele ve insan onuruna aykırı uygulamalara maruz kalmamanı ve bir an önce serbest bırakılmanı talep ediyoruz.

Her zaman senin yanındayız!

Sevgiler

Boğaziçili Arkadaşların