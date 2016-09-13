Aslı Erdoğan’ın avukatı: Kelepçeli halde hastaneye götürüldü, doktorla görüştürülmedi!

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan, müvekkilinin elleri kelepçeli bir halde 2 kere hastaneye götürüldüğünü ancak doktor ile görüştürülmediğini söyledi. Doğan, Erdoğan’ın 4 kez ameliyat geçirdiğini ve pankreasından yaşadığı bir rahatsızlığı hatırlatarak “Kendisi mantıksız suçlamalarla tutuklanmış durumda. Psikolojik işkenceye bir de fiziksel işkence katılınca bir sindirme görülüyor” dedi.

T24'e konuşan Doğan, aynı zamanda mide rahatsızlığı olan Erdoğan’ın ilaç ihtiyaçlarının bir kısımının karşılandığını belirtirken “Bazı eksikler hala duruyor. En son cumartesi günü görüştüğümde ihtiyacı olan diyet yemekleri karşılanmış değildi” diye konuştu.

Tutuklamanın bir işkence olduğunu vurgulayan Avukat Doğan, 16 Eylül’de 30 gündür tutuklu olacak Erdoğan için bir inceleme yapılacağını ve tutukluluk haliyle ilgili bir karar verileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 16 Ağustos’ta Özgür Gündem gazetesini “örgüt propagandası” suçlamasıyla “geçici” olarak kapattı.

Gazetenin kapatılmasının ardından polis gazetenin Beyoğlu’ndaki binasına baskın yaparak gözaltılar yaptı.

Baskında o esnada haber takibi yapan İMC TV muhabiri Gülfem Karataş ile kameraman Gökhan Çetin’in olduğu 24 gazeteci gözaltına alındı.

Polis baskınında gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi, 18 Ağustos’ta çıkarıldıkları savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aynı gün (16 Ağustos) gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı olan Eren Keskin, yayıncı, yazar, gazeteci Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali ile gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve yazarlarından, yazar Aslı Erdoğan’ın evlerine de polis baskın yaptı.

Mahkeme kararıyla kapatılan, binası basılan, çalışanları gözaltına alındıktan sonra gazetenin binası da mühürlendi.

Aslı Erdoğan 19 Ağustos günü tutuklandı. Erdoğan’ın avukatları 24 Ağustos’ta tutukluluğuna itiraz etti.

Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya 22 Ağustos’ta tutuklandı.

Gazetenin yayın danışman kurulu üyesi, dilbilimci, yazar Necmiye Alpay da 1 Eylül günü “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla tutuklandı.