Boğaziçili akademisyenlerden SİT alanı değişikliği ile ilgili itiraz başvurusu

Boğaziçi Üniversitesi'nin SİT alanı statüsünde yapılan değişikliğe itiraz eden akademisyenler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dilekçelerini toplu olarak sundu. Bu düzenleme ile üniversitenin güney kampüsünde yapılaşma yolunun açılma tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Boğaziçili akademisyenler, itirazları kabul edilmezse, hukuki yollardan kampüsün korunması için girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

"Burası hem SİT alanı olarak, hem de Boğaz öngörünüm bandında yer alarak Boğaziçi Kanunu çerçevesinde de korunmakta"

Şimdiye kadar 100'e yakın itiraz dilekçesi sunan akademisyenler, yaptıkları basın açıklamasında, Güney Kampüs adıyla anılan alandaki asırlık binaların Koruma Kurulu kararıyla kültür varlığı olarak tescil edildiğini, alanın ayrıca 1200'den çok bitki türüne ev sahipliği yapan, asırlık ağaçlardan oluşan koruya sahip eşsiz bir doğal bölge olduğunu belirtti. Bölgenin bu özellikleriyle SİT alanı olarak tescil edildiğini vurgulayan akademisyenler aşağıdaki açıklamada bulundu:



“Burası hem SİT alanı olarak, hem de Boğaz öngörünüm bandında yer alarak Boğaziçi Kanunu çerçevesinde de korunmaktadır. Bu nedenle, Boğaziçi Üniversitesi arazisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tâbi yeni düzenlemeyle ‘nitelikli' ve ‘sürdürülebilir' koruma alanı tescil işlemine itiraz ediyoruz. İtirazlarımız kabul edilmezse, hukuki yollardan kampüsün korunması için girişimlerde bulunacağız.”

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