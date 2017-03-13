Boğaziçili akademisyenlerden çalışma izni iptal edilen 2 öğretim üyesi için eylem: İlkelerimize ve özerkliğe aykırı!

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu ile Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abbas Vali'nin çalışma izinleri 22 Şubat tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından iptal edildi. Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler ve öğrenciler bugün düzenledikleri yürüyüş ve basın açıklaması ile YÖK tarafından alınan kararı protesto etti.

'Barış için Akademisyenler' bildirisine imza atan Doç. Dr. Aksu, bu bildiride imzası bulunup Boğaziçi Üniversitesi’nden gönderilen ilk imzacı akademisyen olmuştu.

Prof. Dr. Yaman Barlas, dayanışma amacıyla Güney Kampüs Meydan’da yapılan basın açıklaması okudu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamayı okudu. Açıklamada "Üniversitemizin Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu ile Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abbas Vali'nin çalışma izinlerinin 22 Şubat tarihinde YÖK yürütme kurulu tarafından iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin süreç ve kurullarını tamamen dışlayan bu kararı, akademik ilkelerimize ve özerkliğe aykırı bulduğumuzu ve bu karar geri alınıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz" dendi.

Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu da çalışma izninin iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Lévy-Aksu'nun açıklamasında şunları ifade etti:

"Ben de kendi adıma ,sadece beni bağlayan birkaç söz söyleyeceğim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin tepkisi bir ilk, umarın başka üniversitelere örnek olacaktır. Bu YÖK'ün kararı yalnızca Boğaziçi Üniversitesi akademik ilkelerine değil, ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıdır. Türkiye'nin birçok üniversitesinde eleştirel seslere karşı yapılan saldırılardan farksızdır. Eleştirinin imkansız olduğu bir üniversite, üniversite değildir. Muhalefetin susturulduğu demokrasi de demokrasi değildir. Barış, demokrasi ve üniversite için mücadele etmeye devam edeceğim."

Noémi Lévy-Aksu kimdir?

2010 yılında Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’da “Osmanlı’nın son döneminde İstanbul’da asayiş” konulu doktora tezini savundu. İlgi alanları arasında Osmanlı toplumsal ve siyasi tarihi ile karşılaştırmalı hukuk tarihi bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde polis, kamu düzeni ve hukuk üzerine makaleleri ve kitap bölümleri yayımlandı. European Journal of Turkish Studies dergisinin yayın kurulundadır. 2011 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışıyordu.

Abbas Vali kimdir?

Abbas Vali 1949 İran’da doğdu. İlköğrenimini Tebriz’de tamamladı. İran Milli Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümüne 1973’te girdi. Daha sonra İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde siyaset dalındaki master derecesini 1976’da aldı. 1983 yılında Londra Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde doktorasını verdi. Doktora sonrası araştırmalarını Economic and Social Research Council’de yaptı.

Akademik kariyerine 1986’da Wales Üniversitesi’nde başladı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden Erbil Üniversitesi’ni kurması için 2005 yılında davet aldı. 2008 yılında Erbil Üniversitesi’nden ayrıldığında rektörlük görevini sürdürüyordu. Vali o tarihten itibaren Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalıştı. Vali son olarak geçen yıl sonunda Boğaziçi Üniversitesi’nden de ayrıldı.