Boğaziçi Üniversitesi'nin aday olmadan atanan rektörü: Katılımcı ve özgürlükçü geleneğe sahip çıkacağım!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verilen seçim olmaksızın üniversitelere atama yetkisiyle ilk atanan rektör olan Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü olan Prof. Dr. Mehmed Özkan "Hedefim katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak ve Boğaziçi’nin akademik ilkelere dayanan değerlerini geleceğe taşımak" dedi.

Yapılan rektörlük seçimlerinde oyların yüzde 86'sının alan Prof. Gülay Barbarosoğlu'nun yerine atanan Prof. Özkan'ın çağrısıyla düzenlenen Akademik Genel Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Öğrenci Temsilciliği Kurulu Temsilcileri ve yaklaşık 450 akademisyenin katılımı ile toplandı.

12 Kasım itibariyle Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü olan Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın çağrısıyla düzenlenen Akademik Genel Kurul Albert Long Hall’de toplandı. Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, ÖTK (Öğrenci Temsilciliği Kurulu) Temsilcileri ve Boğaziçi Üniversitesi’nden yaklaşık 450 akademisyenin katıldığı Genel Kurul’da Üniversite’nin OHAL dönemini nasıl geçireceği ve hedefleri konuşuldu.

Genel Kurul’da hedefinin ‘’Akademik ve bilimsel alanlardaki başarıları artırmaya devam etmek için çalışırken, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkmak ve Boğaziçi’nin akademik ilkelere dayanan değerlerini geleceğe taşımak’’ olacağını vurgulayan Rektör Mehmed Özkan, konuşmasında ‘’Üniversitenin en değerli varlığı düşüncesidir. Özgür düşünce olmadan üniversitenin bilgi üretmesinin mümkün olamayacağı çok aşikardır’’ ifadelerine yer verdi. Boğaziçi Üniversitesindeki 22 yıllık öğretim üyeliği, dört yıllık rektör danışmanlığı ve ardından da rektör yardımcılığı döneminde bu ilkelere bağlılığını göstererek sürdürdüğünü, bunun bilinerek rektör atanmasını Boğaziçi Üniversitesine ve değerlerine verilen önemin bir göstergesi olarak yorumladığını söyledi.

OHAL dönemi sonrası KHK ile belirlenen rektör belirleme şeklinin iyileştirilmesi amacıyla üniversitelerin, dünyadaki başarılı üniversite yönetim modellerini de kapsamlı bir şekilde çalışarak, farklı üniversite yönetim ve rektör belirleme süreçleri önermeleri gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan konuşmasının ardından akademisyenlerin yeni döneme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Genel Kurul’da söz alan öğretim üyeleri ise şekillenecek üniversite yasasının içeriğine dair öneriler oluşturmak üzere fikir üretilmesi gerektiğini, bununla birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitim-öğretim programları ile araştırma alanındaki başarılarının sürdürülmesi amacıyla Üniversitenin değerlerini korumak üzere hep birlikte çalışacaklarını ifade ettiler.

Genel Kurul boyunca bina dışında toplanan bir grup öğrenci toplantıyı ve KHK ile atanan Rektörü protesto ettiler. Genel Kurul salonu içine girip protestolarını içeride de sürdürmek istediklerini belirten öğrencilerin bu talepleri rektöre iletildiğinde Prof. Özkan bunun Genel Kurul temayüllerine aykırı olduğunu, normal şartlarda bir akademik kurulda bu talebin kabul edilemez olduğunu, ancak yaşanmakta olan olağan dışı süreci değerlendirerek bu talebi Genel Kurulun görüşüne açacağını söyledi. Kısa bir değerlendirme sonrasında da öğrencilerden temsilci bir heyeti davet edildi. Genel Kurul ÖTK (Öğrenci Temsilciliği Kurulu) temsilcilerinin yaptığı konuşmadan sonra sonlandırdı.