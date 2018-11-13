Boğaziçi Üniversitesi'nden Adalet Ağaoğlu'na fahri doktora

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Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi'nin önerisi ve Üniversite Senatosu'nun kararıyla, edebiyatımıza üstün katkıları vesilesiyle Adalet Ağaoğlu’na fahri doktora unvanı vereceğini açıkladı.

Fahri doktora unvanı, Adalet Ağaoğlu’na, 30 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle takdim edilecek. Ödül töreninin akabinde, Zeynep Uysal’ın moderatörlüğünde, Ayfer Tunç, Doğan Hızlan ve Nüket Esen’in konuşmacı olarak yer alacağı “Edebiyatın Adalet Ağaoğlu Çağı” başlıklı panel düzenlenecek. Törende, ayrıca Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar üçlemesinin ilk romanı olan Ölmeye Yatmak’tan kısımlar da okuma tiyatrosu olarak sunulacak.

Kısa bir süre önce, Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü de alan Adalet Ağaoğlu’nun, daha önce değer görüldüğü ödüller arasında, Sait Faik Hikâye Armağanı, Orhan Kemal Roman Armağanı, TDK Tiyatro Ödülü ve Aydın Doğan Roman Ödülü de bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi fahri doktora unvanı; bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi yolunda ve üniversitenin temel değerleri doğrultusunda seçkin hizmet ve katkıda bulunan kişilere veriliyor. Üniversitenin daha önce fahri doktora unvanı verdiği isimler arasında, Ara Güler, Güher Pekinel, Gülsin Onay, Halil İnalcık, İdil Biret, İsmail Beşikçi, Leyla Gencer, Nuri Bilge Ceylan, Orhan Pamuk ve Yaşar Kemal de bulunuyor.