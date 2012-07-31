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Yaşam

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. köprüye alternatif çözüm

İstanbul'daki trafiğe çözüm önerilerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nden geldi.

31 Temmuz 2012 23:31

 

Köprüler konusunda uzman olan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Semih Tezcan, trafik sorununun acilen çözümü için Göztepe-Levent arasında Boğazray Tüpgeçit Projesi yapılmasını önerdi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Tezcan "Ekonomik kayıplar, Köprülerde beklemeler, Halkımızın çektiği izdirap, Kristof Kolomb 'un yumurtası gibi, etkin bir yöntemle ortadan kaldırılabilir" dedi. Tezcan'a göre İstanbul 'un iki yakası arasındaki ulaşım sorunu Boğazray Tüpgeçit adı verdiği bir proje ile çözülebilir. 
 
Otomobille değil raylı sistemle yolcu taşınmasını hedefleyen Boğazray Tüpgeçit Projesi hakkında bilgi veren Prof. Tezcan "Söğütlüçesme'yi Üsküdar'a bağlayan ve bitirilmis olarak bekleyen metroyu 4'üncü Levent Metrosuna denizin altından, tüp tünel ile bağlanabalir. Boğazray yapılırsa karşıdan karşıya, iki yönlü olarak günde 2 milyon kişi tasınabilir. Köprü çilesi sona erer. Daha 50 yıl iki köprüde hiçbir sıkışıklık yaşanmaz. Boğazray yapılırsa 3'üncü köprüye de gerek kalmaz" dedi. 
 
Boğazray Tüpgeçit projesi ile 13 kilometre olan Göztepe ile 4. Levent arası yolculuk süresinin sadece 10 dakika süreceğini ifade eden Prof. Dr. Tezcan "Deniz tabanının en az 20 metre altından delme tünel olarak inşa edilecek böyle bir metronun maliyeti 600 milyon dolardır. Göztepe ile 4. Levent arasında böyle bir tüp geçiti, devlet bütçesinden bir kuruş ödemeden inşa ettirmek kabildir. Çünkü, günde 1.5 milyon yolcu kapasitesi olan ve açılır açılmaz bu yolcu yoğunluğuna erişecek bir raylı sistemi ‘ altın yumurtlayan tavuk' örneği, yap-işlet-devret modeli ile inşa etmek için konsorsiyumlar birbirleri ile kıyasıya yarış edecektir. Üçüncü köprünün çevre yolları ve viyadükleri ile birlikte maliyeti en az 5 milyar dolar ve inşa süresi en az beş yıl olacaktır. Üçüncü köprünün, kente ve çevreye vereceği tamir kabul etmez zararlar da cabasıdır" diye konuştu. 
 

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