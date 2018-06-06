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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR:  TUTUKLU 14 ÖĞRENCİYE TAHLİYE KARARI (1)

  Özden ATİK / İSTANBUL DHA Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sonrası, "PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verildi

06 Haziran 2018 21:34

 

Özden ATİK / İSTANBUL DHA
Boğaziçi Üniversitesi\'ndeki olaylar sonrası, \"PKK / KCK silahı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin tahliyesine karar verildi.
Çağlayan\'ndaki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen ilk duruşmaya, 14 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Çok sayıda sanık avukatının yanısıra sanık öğrencilerin yakınları,  CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Selina Doğan da duruşmada hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 14 öğrencinin tahliyesine karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Adliye önünden bugün çekilen görüntüler
 

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