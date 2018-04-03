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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: Gözaltına alınan 16 öğrenci adliyeye sevk edildi

Özden ATİK / İstanbul, DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde  Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle  gözaltına alınan 16 öğrenci  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı sevk edildi

03 Nisan 2018 18:32

Özden ATİK / İstanbul, DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi\'nde  Afrin\'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle  gözaltına alınan 16 öğrenci  Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı sevk edildi. Adliyenin önündeki meydanda toplanan öğrencilerin aileleri ve arkadaşları \"Eğitim hakkı engellenemez. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi\'ye özgürlük\" yazılı pankart açtı. 

\"ÖZGÜR DÜŞÜNCEYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"
Grup adına basın açıklaması okuyan Tilbe Akın, \"Kampüste demokratik hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik polis operasyonlarında 22 Mart-3 Nisan tarihleri arasında toplam 26 öğrenci gözaltına alındı. 10\'u farklı tarihlerde serbest bırakılırken, 16\'sı hala gözaltında\" dedi. \"Üniversitelerde özgür düşünceyi savunmaya devam edeceğiz\" diyen Akın, \"Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, üniversiteler üzerindeki baskılar son bulsun\" diye konuştu.  

\"ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ\"
Daha sonra gözaltına alınan öğrencilerden birinin babası olan Mustafa Kök konuştu.  Kök, \"Bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde gerek benim çocuğum, gerekse başka çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklarımızın şu anda yargıda ceza alacak hiçbir şekilde ceza alacak bir şey yaptığını düşünmüyoruz\" dedi.

\"ÇOCUKLARIMIZI ALMAYA GELDİK\"
Gözaltında olan bir başka öğrencinin velisi de, \"Çocuklarımız ifade ve düşünce özgürlüğünün gereğini yapmışlardır. Üniversite ortamında olması gereken özgürlükleri kullanmışlardır. Buraya çocuklarımızı almaya geldik\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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