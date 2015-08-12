Boğaziçi Üniversitesi'ndeki jiletli saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

08 Ağustos 2015, Cumartesi günü, saat 06:00 sularında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampus 1. Kız Yurdu'na girerek G.B.'ye saldıran ve jiletle yaralayan Yasin T., Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Bebek'te bulunan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yurda sabaha karşı yangın merdiveninden içeri giren bir kişi, odada yalnız kalan G.B'nin üzerine saldırmış ve G.B'nin bağırarak yardım istemesi üzerine, kesici bir aletle saldırarak, "Bağırma gebertirim seni" demişti. Saldırgana karşı koymak isteyen G. B.'nin eli saldırganın elindeki jiletle yaralanmıştı. Polis Yasin T.'yi güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak yakaladı.