Boğaziçi Üniversitesi'nde saldırı, 1 kadın öğrenci yaralandı

Boğaziçi Üniversitesi, bu sabah saat 06:00'da Güney Kampus 1. Kız Yurdu'na bir saldırganın girerek bir kadın öğrenciyi yaraladığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan açıklamada, 08 Ağustos 2015, Cumartesi günü saat 06:00 sularında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampus 1. Kız Yurdu'na kimliği henüz bilinmeyen ancak eşgali güvenlik kameralarıyla teşhis edilen bir şahıs yangın merdivenini kullanıp pencereyi zorlayarak girmiş ve yurtta kalan öğrencilerimize saldırı girişiminde bulunmuştur. Alarmın devreye girmesi üzerine güvenlik görevlimiz duruma derhal müdahale etmiştir, ancak maalesef bu esnada saldırgan bir öğrencimizi elinden hafif şekilde yaralamıştır.

Resmi soruşturma başladı

Yaralı öğrencimiz, tedavisi hastanede ayakta görülmesinin ardından Emniyet birimlerine konuyla ilgili ifade vermiştir. Üniversitenin davet ettiği güvenlik mensupları olay mahallinde tespitlerini yaparak resmi soruşturmayı başlatmıştır. Üniversite olarak son derece üzüntü duyduğumuz bu olaydan ötürü başta yaralanan öğrencimize ve tüm yurt sakini öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken; yurtlarımız ve kampus alanına girişle ilgili genişletilmiş güvenlik önlemlerinin mevcut olduğunu belirtmek isteriz. Tüm ilgili birimlerle incelemeye alınan vaka konusunda detaylı bilgi ayrıca paylaşılacaktır.