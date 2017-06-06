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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplu iftar ve namaz

Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı

06 Haziran 2017 20:47

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), üniversitenin kampüsünde toplu iftar düzenledi.  Güney Kampüs meydanında düzenlenen iftardan sonra katılanlar namaz kıldı. 

Kulüp 2 Haziran'da “Geleneksel Ramazan İftarı” olarak düzenlediği etkinlik için sitelerinden şu duyuruyu yapmıştı:

"Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü olarak düzenlediğimiz “Geleneksel Ramazan İftarı” inşallah bu sene 2 Haziran Cuma günü, her zamanki yerinde, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Yolu Boğaziçi’nden geçmiş, hali hazırda Boğaziçi’nde okuyan, üniversite tercihinde Boğaziçi’ni düşünen ya da yalnızca gelip soframızı şenlendirmek isteyen tüm kardeşlerimiz davetlimizdir.

"Not: Her zamanki gibi, ücretsizdir."

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü hakkında

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü, internet sitesinde kulübü şu şekilde tanıtıyor: 

"Alîm ve Hakîm olan Allah’ın adıyla,

"İslam dini, ilk emrin vahyolunduğu günden bu yana etki alanını genişleterek çağları ve coğrafyaları aşan bir medeniyet inşa etmiştir. 23 yıllık vahiy süreci, bugün İslamiyet’i hak din olarak görsün veya görmesin, her modern toplumun tarihsel yazgısını şekillendirmede rol oynamıştır. İslam kültür ve medeniyet coğrafyasına baktığımızda yüzyıllar boyunca, iktisattan siyasete, aile hukukundan eğitime, bütün uygulama ve  düşünce alanlarında İslam öğretilerinin izi görülmektedir. Ülkemizi de içine alan bu coğrafyalarda, İslam öğretileri tam anlamıyla kavranamadan, yapılacak insan ve toplum bilimleri çalışmalarının başarıya ulaşması beklenilemez.

"BİSAK, Türkiye’de özellikle sosyal bilimler alanındaki başarısıyla öne çıkan üniversitemizde bu tür çalışmalara, İslam’ı anlama gayretini merkeze alarak, yeni bir soluk katmak amacıyla kuruldu. Bu amaç doğrultusundaki konferans, sempozyum, sergi, atölye çalışmaları, söyleşi gibi faaliyetlerimiz, felsefe, tarih, iktisat, sosyoloji, psikoloji, sanat gibi disiplinlerin yanında fıkıh, siyer, kelam gibi İslami ilimlerin etrafında şekillenmektedir.

"2013 senesinde topluluk olarak yola çıktığımız günden bu yana, gittikçe genişleyen etkinlik alanlarımız, gönüllü ve katılımcı kitlemizle okuldaki mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Bu kulüp zemininde bilgi üretiminin yanı sıra, sosyal faaliyetlerimizle üniversitemiz  mensupları arasında bir muhabbet meclisi kurabilmeyi de ümit ediyoruz. Bu meclisin sizlerden gelecek katkılarla halka halka büyümesi temennimizdir.

"Gayret bizden, tevfik Allah’tan."

 

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