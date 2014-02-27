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Yaşam

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'stand' gerginliği

Boğaziçi Üniversitesi'nde bu sabah bir stant açarak Uganda’da yapılacak bir yetimhane için yardım toplamak isteyen İHH üyelerine üniversiteden bir grup öğrenci tepki gösterdi

27 Şubat 2014 15:47


İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Uganda'da açacağı bir yetimhane için Boğaziçi Üniversitesi'nde açtığı kermes karşıt bir grup öğrenci tarafından engellenmek istenince olaylar çıktı.

Standın ‘Suriye’deki cihatçı gruplara’ para toplamak için düzenlendiğini iddia eden öğrenciler çalışanları engelleyerek kurulan masalara kendi hazırladıkları dövizleri astı.

"Katil İHH üniversiteden defol" sloganları atan öğrenciler Suriye'deki Alevi ve Kürt katlimanın sorumlusu olan gruplara para toplanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden konuşmalar yaptı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Gerilimin yükselmesi üzerine bazı hocalar araya girerek olayın büyümesini engellemeye çalıştı. Bu sırada kermesi düzenleyen grubun yanına gelen bazı öğrenciler de stant önünde kalabalık oluşturarak kermese destek verdi.

Üniversitede kalabalık öğrenci grupların bekleyişi sürüyor.

 

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