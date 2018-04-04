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Yaşam

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci daha gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin gerilimi nedeniyle gözaltına alınan 9 öğrenci tutuklanmıştı

04 Nisan 2018 21:27

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilimle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre,  Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtan grubu protesto eden üniversitelilere, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye tepki göstermişti. Olay sonrası 15 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 9'u tutuklanmıştı.

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