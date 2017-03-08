T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'barış bildirisi' imzacısı akademisyenin sözleşmesi uzatılmadı

Üniversitelerde OHAL ilanından bugüne kadar KHK ile ihraç edilen 4 bin 811 akademisyenin 312’si barış imzacısı akademisyenlerdi

08 Mart 2017 17:42

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun sözleşmesi sona erdi. Levy-Aksu’ya 22 Şubat’ta YÖK’ten gönderilen yazıda sözleşmesinin uzatılmadığı bildirildi. Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan Noemi Levy-Aksu, bu bildiride imzası bulunup Boğaziçi Üniversitesi’nden gönderilen ilk imzacı akademisyen oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göe, Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun Osmanlı’da ‘Asayiş, Suç ve Ceza (18.-20. yy.)’, ’19. Yüzyılda Osmanlı’da Kamu Düzeni Konusunda Çalışmak’, ‘Bibliyografya üzerine Bir Değerlendirme’, ‘Osmanlı’da Asayiş, Suç ve Ceza (18.-20. yy.)’, ‘Yakından Korunan Düzen: Abdülhamid Devrinden II. Meşrutiyet Dönemine Bekçi Örneği’ başlıklı çalışmaları bulunuyor.

"Sözleşmesi yenilenmedi"

Öte yandan bir süre önce Boğaziçi Üniversitesi’nden kendisi ayrılarak çalışmalarına İspanya’da devam eden ünlü Ortadoğu uzmanı Abbas Vali’nin de sözleşmesi yenilenmedi.

Üniversitelerde OHAL ilanından bugüne kadar KHK ile ihraç edilen 4 bin 811 akademisyenin 312’si barış imzacısı akademisyenlerdi.

 

ETİKETLER

Boğaziçi Üniversitesiakademisyenbarış bildirisiimzacısözleşmesi uzatılmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24