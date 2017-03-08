Boğaziçi Üniversitesi'nde 'barış bildirisi' imzacısı akademisyenin sözleşmesi uzatılmadı

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun sözleşmesi sona erdi. Levy-Aksu’ya 22 Şubat’ta YÖK’ten gönderilen yazıda sözleşmesinin uzatılmadığı bildirildi. Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan Noemi Levy-Aksu, bu bildiride imzası bulunup Boğaziçi Üniversitesi’nden gönderilen ilk imzacı akademisyen oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göe, Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun Osmanlı’da ‘Asayiş, Suç ve Ceza (18.-20. yy.)’, ’19. Yüzyılda Osmanlı’da Kamu Düzeni Konusunda Çalışmak’, ‘Bibliyografya üzerine Bir Değerlendirme’, ‘Osmanlı’da Asayiş, Suç ve Ceza (18.-20. yy.)’, ‘Yakından Korunan Düzen: Abdülhamid Devrinden II. Meşrutiyet Dönemine Bekçi Örneği’ başlıklı çalışmaları bulunuyor.

"Sözleşmesi yenilenmedi"

Öte yandan bir süre önce Boğaziçi Üniversitesi’nden kendisi ayrılarak çalışmalarına İspanya’da devam eden ünlü Ortadoğu uzmanı Abbas Vali’nin de sözleşmesi yenilenmedi.

Üniversitelerde OHAL ilanından bugüne kadar KHK ile ihraç edilen 4 bin 811 akademisyenin 312’si barış imzacısı akademisyenlerdi.