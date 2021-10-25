Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu: Bu gençlere yaşatılan travmanın hesabını vermelisin Naci!

Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu (BOYUT), Güney Kampüs’te, polisin rektörlük binası önüne çadır kurdukları gerekçesiyle öğrencileri gözaltına almalarıyla ilgili olarak, Melih Bulu'nun ardından rektör olarak atanan Naci İnci'ye seslendi ve "Bu gençlere yaşatılan travmanın hesabını vermelisin Naci!" dedi.

BOYUT tarafından yapılan açıklamada,"Muhbir kayyım Naci, bir önceki kayyım gibi gidecek" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin az sayıdaki özgürlük kalelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik sindirme girişimlerine Cuma günü hukuksuz bir saldırı daha eklendi. Berke ve Perit eğitim hakları ve özgürlükleri sebepsiz yere ihlal edilerek hapiste tutulurken, 22 Ekim günü barışçıl gösteri haklarını kullanan öğrencilerimizden 45’i hırpalanarak gözaltına alındı. Üstelik öğretim üyelerinin arabuluculuk girişimleri ve öğrencilerin polisin isteklerini yerine getirmelerine rağmen. Çünkü kampüse polisi çağıran, öğrencileri ihbar eden ve fişleyen kayyum Naci’nin emir aldığı muktedirler Boğaziçi'ndeki direnişi kırmak istiyorlar. Amaçları direniş bitsin, uysal ve vasat bir kurum olarak Boğaziçi Üniversitesi iktidarin yörüngesine girsin. Ertesi gün 43 kişi serbest bırakılırken, Beliz ve Uğur daha uzun süre tutulduktan sonra bırakıldılar. Bu gençlere yaşatılan travmanın hesabını vermelisin Naci!

Boğaziçi Üniversitesi dirençli ve ilkeli tutumu ile akademik özerklik ve ifade özgürlüğü alanında örnek olmaya devam edecek. Muhbir kayyım Naci, bir önceki kayyım gibi gidecek. Öğrencilerin “Utanmıyor musun?” seslenmeleri, hocaların da istifa çağrıları altında okulu yönetmekten aciz olan bu kişi, tüm emir kulları gibi tarihin karanlığında yerini alacak. Bizler ise bu zavallı girişimlerin verdiği zararı tamir etmeye çalışacağız. Boğazici boyun eğmeyecek, akademik özerkliğinden taviz vermeyecek, demokrasi ve özgürlük için direnmeye devam edecek!"