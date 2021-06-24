Boğaziçi Üniversitesi yönetimi mükerrer oyla temsilci seçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atandığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki senato toplantısında yine mükerrer oy kullanıldığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener, senato toplantısında Üniversite Yönetim Kurulu’na temsilci olarak seçildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, "Seçilmiş senatörlerimizin iradesini hiçe sayılmıştır" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Mükerrer oya iki saat boyunca itiraz eden akademisyenler, Üniversite Yönetim Kurulu’na temsilci seçiminin bu dayatma altında yapılamayacağını belirterek adaylıktan çekildi. Kalan tek aday olan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener, gasp edilen senato toplantısında Üniversite Yönetim Kurulu’na temsilci olarak seçildi.

Teknoloji Transfer Ofisi temsilciliği, İngilizce Yeterlilik Sınavı gibi konular da seçilmiş senatörlerin itirazlarına rağmen yine mükerrer oy kullanma yoluyla karara bağlandı.

"Seçilmiş senatörlerimizin iradesini hiçe saymıştır"

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin açıklamasında, şunlara dikkat çekildi:

“Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısında senatomuz, atanmış yönetimin oy çokluğunu sağlamak amacıyla başvurduğu gayrimeşru yollarla gasp edilmiştir. Atanmış yönetim mükerrer oy kullanma yoluyla, üniversitemiz akademisyenlerini temsilen senatoda bulunan seçilmiş senatörlerimizin iradesini hiçe saymıştır.

"Haluk Özener hariç diğer adaylar adaylıktan çekildi"

Senato toplantısının ilk gündem maddesi, Üniversite Yönetim Kurulu temsilcisi seçimi görüşülmeden önce, atanmış yönetimin mükerrer oy kullanılacağını açıklamasının ardından, seçilmiş senatörlerimiz yaklaşık iki saat boyunca bu teşebbüsü engellemeye çalışmıştır. Seçilmiş senatörlerimizin mükerrer oy kullanımını kabul etmemesi üzerine, atanmış yönetim karardan dönmeyeceğini ifade etmiştir. Bunun üzerine Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener hariç diğer adaylar adaylıktan çekilmiştir. Bu durumda tek aday olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener kalmıştır.

"Gayrimeşru bir şekilde seçilmiştir"

Toplantı öncesi, Üniversite Yönetim Kurulu temsilcisi seçiminde mükerrer oy kullanılması durumunda adaylıktan çekileceğini açıklayan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu temsilcisi; önce bu gerekçe ile adaylıktan çekilmiş, sonrasında mükerrer oy kullanılan seçimde oy kullanmıştır. Toplantıya Haluk Özener'in kendisi yerine yardımcısı katıldığı için Haluk Özener kendisi için de oy kullanmıştır. Dokuz senatörümüz bu şartlarda oy kullanmayacaklarını ifade ederek, oy kullanmamışlardır. Kapalı oyla gerçekleşen bu usulsüz seçim neticesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü atanmış müdürü Haluk Özener, mükerrer oylarla üye olarak gayrimeşru bir şekilde seçilmiştir.

"Sadece akademik özgürlük ve özerkliğin değil, ülkenin geleceğinin gaspıdır"

Altı saatten uzun süren toplantıda, seçilmiş senatörlerimiz, gündemdeki bir diğer madde olan bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi, atama yükseltme kriterlerinin görüşülmesine karşı çıkmış, yeni kurulan fakülteler hakkında davalar olduğunu, eğer gündeme gelecekse öncelikli olarak bu konuda raporlar hazırlanması gerektiğini, bu konunun ancak birimlerde görüşülerek senatoya gelebileceğini ifade etmişlerdir. Senatörlerimizin bu talebi reddedilmiş olup atanmış yönetim gerekirse YÖK’ün asgari kriterleri ile öğretim üyesi alınabileceğini; ‘Eğer buradan karar çıkmazsa, biz hocayı istediğimiz gibi alırız’ diyerek ifade etmiştir. Üniversitemiz kriterlerinin son derece açık ve net olduğunu, bu kriterlerden feragat edilemeyeceğini, bunu üniversitedeki eğitim ve araştırma kalitesini olumsuz etkileyeceğini ifade eden senatörlerimizden bazıları toplantıyı terk etmiştir. Bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun bu şekilde gaspı, bizler için sadece akademik özgürlük ve özerkliğin değil, ülkenin geleceğinin gaspıdır.”

Mükerrer oylarla yapılan seçim sonucunda Boğaziçi Üniversitesi’nin Üniversite Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

- Prof. Dr. Melih Bulu (Rektör / Dekan V.)

- Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez (Rektör Yardımcısı / Dekan V.)

- Prof. Dr. Selami Kuran

- Prof. Dr. Haluk Özener

- Prof. Dr. Taner Bilgiç

- Prof. Dr. Rıza Metin Ercan

- Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu

- Prof. Dr. Özlem Berk Albachten

- Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz