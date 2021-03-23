Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Zirvesi çevrimiçi düzenleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından 2 Nisan'da başlayacak olan ve bu yıl 12. kez düzenlenecek Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Zirvesi - Boğaziçi TechSummit'21, çevrimiçi ortamda gerçekleşecek.

Teknolojiye meraklı ve bilişim konusunda hedefleri olan öğrenci ve profesyonelleri bir araya getiren ve ulusal ölçekte öğrenci kulüpleri bazında düzenlenen en kapsamlı teknoloji zirvesi olan Boğaziçi TechSummit'te bu sene panel ve konuşmalar, şirket gezileri, workshoplar ve deneyim alanındaki son teknoloji ürünler teknolojiyle yeniden tanışmak isteyenleri buluşacak.

Boğaziçi TechSummit'21, bu sene Refik Anadol, NASA'dan Sırrı Oğuz ve Silikon Vadisi'nden Şahin Boydaş ve Bağlan Rhymes gibi isimleri konuk edecek.

Uzman konuşmacıların yanı sıra workshopların düzenleneceği ve öğrencilerin sektörün öncü şirketleriyle buluşacağı zirve, 2,3 ve 4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Zirvenin tamamı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Teknoloji Alt Kurulu ekibi tarafından teknolojinin her alanına dokunmaya çalışılarak hazırlandı.

Zirveye ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve kayıt olmak için TIKLAYIN.