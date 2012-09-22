Boğaziçi Üniversitesi Sebahat Tuncel'e kapısını açtı

Filmmor, MEDİAR, KA.DER, Mor Çatı'nın hazırladığı konferans Galatasaray Üniversitesi'nin yer tahsisi iptali sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ayhan Şahenk Salonu- Garanti Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar verildi.

19 Eylül tarihinde, Galatasaray Üniversitesi yönetimi, 5-6 Ekim tarihlerinde üniversitede düzenlenmesi planlanan "Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı" için BDP milletvekili Sebahat Tuncel'in katılmama şartını koydu. Konferans yetkilileri şartı kabul etmeyince Galatasaray Üniversitesi salon tahsisini geri çekti. Bunun üzerine hazırlayıcılar Filmmor, MEDİAR, KA.DER ve Mor Çatı konferansın Boğaziçi’nde düzenlenmesi için başvuruda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi hazırlayıcı kurumların başvurusunu kabul etti.

Filmmor, MEDİAR, KA.DER, Mor Çatı tarafından hazırlanan basın açıklaması şöyle:

Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı 5-6 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’nde Yapılacak

Filmmor, MEDİAR, KA.DER, Mor Çatı ’nın hazırladığı konferans Galatasaray Üniversitesi ’nin yer tahsisi iptali sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ayhan Şahenk Salonu- Garanti Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Mevcut eşitsiz koşullarda, inşa edilmesine özel önem verilmeden kadın-erkek eşitliği sağlanabilir mi?

Kadın-erkek eşitliğini inşa etme sürecinde özel önlemler, özel politikalar neler olmalı?

İsveç ve Türkiye ’de kadın-erkek eşitliği uygulamaları, yasalar, özel önlemler, politik yaklaşım nasıl olmalı?

Politik, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda kadın-erkek eşitliğini bir bütün olarak inşa etme politikaları neler olmalı?

Daha pek çok soru ve soruna dair deneyim paylaşma, cevap ve çözüm arama olanağı bulacağımız Cinsiyet Eşitliğinin İnşası, Türkiye - İsveç Deneyimleri Konferansı 5-6 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılıyor.

Dört forumdan oluşacak konferansta, İsveç ve Türkiye ’deki benzer alanlarda deneyimli kadınlar, kadın kurumları ve ilgili kurumları buluşturmak, ekonomik ve politik katılım, eşitsizlik, şiddetle mücadele ve kadın-erkek eşitliğinin inşası pratiklerine dayalı somut deneyimleri paylaşabilmek amaçlanıyor.

İngilizce-Türkçe simultane çevirinin olacağı konferans herkese açıktır.

Kadın-erkek eşitliğini inşa etme sürecine hep birlikte emek verebileceğimiz konferansta buluşmak üzere.

Filmmor Kadın Kooperatifi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, GSÜ Medya Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Detaylı Bilgi İçin:

http://www.filmmor.org / http://www.morcati.org.tr / http://www.ka-der.org.tr



Konferans Programı:

1. Gün- 5 Ekim Cuma

09:30-09:45 - Kayıt

09:45-10:00 - Açılış Konuşmaları

1. Forum: Politik ve Ekonomik Katılımda Cinsiyet Eşitliği

Katılımcılar: İsveç : Esabelle Dingizian (The Swedish Green Party), Moa Roshanfar (Feminist Initiative) Türkiye : Çiğdem Aydın (KA.DER), İlknur Üstün ( Kadın Koalisyonu), Nazik Işık ( CHP ), Nükhet Sirman (KA.DER), Özlem Danacı Yüce (MEDİAR), Öznur Çalık ( AKP , KEFEK)

Saat: 10:00-12:30

Kolaylaştırıcı: KA.DER

2. Forum: Medya, Sinema ve Kültürel Alanlarda Cinsiyet Eşitliğinin İnşası

Katılımcılar: İsveç : Aase Högfeldt (Doris Film), Asa Elden (Swedish Research Institute), Marianne Broddesson (Feminist Perspective) Türkiye : Ayşe Düzkan (Pazartesi), Berna Ekal (EHESS Paris), Hülya Uğur Tanrıöver (MEDİZ), Melek Özman (Filmmor), Zeynep Karahan Uslu ( AKP ,KEFEK)

Saat: 14:00-17:00

Kolaylaştırıcı: Filmmor

Film Gösterimi: İsyan-ı Nisvan / 58’



2. Gün- 6 Ekim Cumartesi

1. Forum: Cinsiyet Eşitsizliği, Beden Politikaları ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Deneyimleri

Katılımcılar: İsveç : Debbie Nujen (Terrafem), Malin Olsson (ROKS) Türkiye : Ayça Kurtoğlu (CEİD), Canan Arın ( Mor Çatı ), Ebru Hanbay Çakır (Kadın Dayanışma Vakfı), Meriç Eyüboğlu ( İstanbul Feminist Kolektif), Özgün Akduran (Sosyalist Feminist Kolektif), Özlem Özkan ( Mor Çatı ), Sebahat Tuncel ( BDP , KEFEK), Zozan Özgökçe (VAKAD)

Saat: 10:00-13:00

Kolaylaştırıcı: Mor Çatı

2. Forum: Cinsiyet Eşitliğinin İnşası: Politikalar, Yasalar, Özel Önlemler

Katılımcılar: İsveç : Erik Scheller (Gender Equality Ministry) Türkiye : Ayşe Keşir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) Azize Sibel Gönül ( AKP , KEFEK), Binnaz Toprak ( CHP , KEFEK), Hülya Gülbahar (Eşit-iz)

Saat: 14:30-17:00

Kolaylaştırıcı: MEDİAR



Değerlendirme / 17:15-18:15

Yer: Boğaziçi Üniversitesi, Ayhan Şahenk Salonu (Garanti Kültür Merkezi)

Uçaksavar Kampüsü Bebek / İstanbul

Telefon: +90 212 3595400