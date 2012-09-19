Galatasaray Üniversitesi'nde Sebahat Tuncel krizi

Galatasaray Üniversitesi, terör örgütü üyeliğinden ceza aldığı için BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in kampuste düzenlenecek konferansta konuşmacı olmasını istemediği, Tuncel'in konuşmacı listesinden çıkarılmayınca kampusteki oturumun iptal edildiği iddia edildi.

Enis Tayman'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Ekim’de düzenlenecek Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı duyurulduğu şekliyle artık Galatasaray Üniversitesi’nde yapılamayacak. Etkinlik için önce salon vermeyi kabul eden üniversite yönetimi konuşmacılar arasında bulunan BDP Milletvekili Sabahat Tuncel’in listeden çıkarılmasını istedi. Konferansı düzenleyenler bunu kabul etmeyince Üniversite salon tahsisini geri çekti. Etkinliğin düzenleyecilerinden Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı Medya Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver “Bizi Sabahat Tuncel’le kabu edecek bir yer mutlaka buluruz. Olmadı konferansa bizim evin salonunda yaparız” dedi.

Filmmor Kadın Kooperatifi (FİLMMOR) Galatasaray Üniversitesi Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDİAR), Kadın Adayları Destekleme Derneği ( KA-DER ) ve Mor Çatı , ortak bir proje ile Uluslararası Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı başlığı adı altında bir etkinlik düzenleyeme karar verdi. Konferansa İsveç Konsolosluğu da destek oldu. Galatasaray Üniversitesi ise konferans salonunu tahsis etti. Konferansın 5-6 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. Konuk ve konuşmacı listeleri hazırlandı. Konferansın tüm tarafları da isimler üzerinde anlaştı. İsimler Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da onaylandı.

Ancak dün itibariye olumsuz bir gelişme yaşandı ve konferansın yapılması tehlikeye gidi. Çünkü Galatasaray Üniversitesi salon tahsisini geri çekti. Dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada yayılan haberlere göre üniversite yönetimi konferans organizatörlerini “Sabahat Tuncel’i listeden çıkarın” diye uyardı. Organizasyon komitesi bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi konferans için tahsis ettiği salonu geri çektiğini açıkladı.

Olay, FİLMMOR’un twitter adresinden yapılan açıklama şöyle duyuruldu: “ Galatasaray Ü. Rektörlüğü Sebahat Tuncel ’in programdan çıkarılması isteğini kabul etmediğimiz için CEİ konferansını şu dakikada iptal etti! Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı’nı iptal etmiyoruz. GSÜ salon tahsisini iptal etti ama biz başka bir salon arıyoruz.”

Sebahat Tuncel 6 Ekim 2012 tarihinde yapılacak olan ‘ Cinsiyet Eşitsizliği, Beden Politikaları ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Deneyimleri’ başlıklı forumda konuşmacı olarak yer alıyordu.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Rektörlük Özel Kalem’den konula ilgili olarak Hülya Uğur Tanrıöver’le iletişime geçilmesi tavsiye edildi. MEDİAR Yöneticisi ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver ise Radikal ’e yaptığı açıklamada süreci ve iptal gerekçesini şöyle özetledi: “Program ve konuşmacılar belliydi. 15 gün kadar önce teknik konulyarı konuşmak üzere tekrar rektörlüğe gittim. Bu arada konuşmacıların da üzerinden yeniden geçtik. Hatta listenin ne kadar dengeli olduğu, kadın konusunda politika öneren tüm partilerden birilerinin geldiği konuşuldu. Ne var ik dün itibariyle Sebahat Tuncel ’in cezasının kesinleşmiş olmasının sıkıntı yaratacağı ve o kişinin programdan çıkarılması gerektiği iletildi rektör tarafından. Ben de bunun biraz zor olduğunu söyledim. Ceza onanmış olabilir. Ancak süreç devam ediyor. Çünkü dava şimdi de Danıştay’a taşınıyor. Bunun üzerine mekanı değiştirmekte fayda olacağını düşündük. Durum budur.”

Tanrıöver, konferansın iptalinin söz konusu olmadığını da belirterek şöyle konuştu: “Muhakkak bir yer bulunacak. İki hafta sonra yapılacak bir etkinlik için şimdi yer aramaya başlamak ve böyle bir nedenden ötürü yer aramak üzücü. Bu memlekette tüm diğer sorunların yanında cinsiyet eşitsizliği konusuna önem veren ve bizi Sebahat Tuncel ’le bile birlikte bağrına basacak bir salon elbet bulacağız. Olmadı bizim evin salonuna geleceksiniz. Orada yapacağız” dedi.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve Filmmor Kadın Kooperatifi (ve Filmmor Kadın Filmleri Festivali) kurucusu Melek Özman ise Radikal ’e yaptığı açıklamada “ Sebahat Tuncel ’i çıkarmamiz istendi. Biz kabul etmeyince iptal edildi. Yer arıyoruz” dedi.