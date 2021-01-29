Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu rektör yardımcısı bulamıyor

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun, atamanın üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen rektör yardımcısı bulamadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, eylemliliklerinin devam edeceğini belirten Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Esra Mungan, "Melih Bulu, önden 400-500 Boğaziçili akademisyen arasından birlikte çalışacağı birkaç kişiyi tespit etmiştir. Şaşırtıcı olan bütün üniversitede bir ihtimal bu kişi ile çalışacak kişiler bile kendilerini geri çekti. Bu olup bitenler kabul edilemez ve senato ilkeleri çok güçlü dile getirilince rektör yardımcısı olabilecek kişiler de çekindi. Boğaziçi'ni temsil eden kişiler zaten kategorik olarak Bulu'yu reddediyor" dedi.

Normal şartlarda kamu üniversitesinde bir yere rektör olunduğu zaman o üniversitenin profesör kadrosuna oturmak gerektiğini belirten Mungan, "Çünkü kadro üniversiteye ait. Bulu, bir vakıf üniversitesinden paraşütle buraya indi. Boğaziçi Üniversitesi'nin profesörlük kriterleri çok nettir. Bulu'nun özgeçmişi bizim üniversitenin profesörlük kadrosu için yetmiyor. Rektör oldu ama kadroya oturamıyor. Bu durumu nasıl çözecekler bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Hafta sonu yaptığımız forumlardan rahatsız olduğunu bildirmiş"

Mungan, "400-500 akademisyenli bir üniversitede herkes farklı düşünebillir. Akademisyenler belirli şeylerde aynı yerde duramayabiliyorlar. Ama buradaki kişinin üniversitenin profesörlük kriterini dahi yerine getirmemesi muazzam bir tek vücutluk yarattı. Herkes kesin olarak Bulu'nun istifa etmesini istiyor ya da atama kararı geri çekilsin" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Bulu'nun baştan itibaren Boğaziçi'nin ilkelerine saygılı olacağını belirttiğini anımsatan Mungan, "Ancak Bulu, hafta sonu yaptığımız forumlardan rahatsız olduğunu bildirmiş. Bu, Boğaziçi kültürünü hiç kavramadığını gösteriyor" ifadesini kullandı.