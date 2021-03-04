Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında tutuklanan Şilan Delipalta, 27 gündür tecritte tutuluyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda gözaltına alınan ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Şilan Delipalta'nın 27 gündür tecritte tutulduğu öğrenildi.

Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Şilan Delipalta'yla görüşen İHD Başkanı Eren Keskin, "Boğaziçi’nden tutuklu Şilan Delipalta ile görüştüm. 27 gündür, havalandırmaya çıkmadan, tecritte tutulduğunu ve artık koğuşa geçmek istediğini söyledi. Güler yüzlü, umutlu, güçlüydü. Herkese selamı var" açıklamasında bulundu.

Çağdaş Hukukçular Derneği Stajyer ve Öğrenci Komisyonu ise Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektörü protesto ettiği için tutuklanan Şilan Delipalta, 27 gündür havalandırmaya dahi çıkarılmadan tecrit hücresinde tutuluyor. İnsan hakları eylem planı açıklayanlara sözümüzdür: Tecrit insanlık suçudur! Şilan Delipalta serbest bırakılsın!"