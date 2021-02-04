Boğaziçi Üniversitesi protestoları | Avukat Dayanışması: En az 5 öğrenci evi basılarak gözaltına alındı

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına yönelik düzenlenen protestolara katılan en az 5 öğrencinin dün gece evleri basılarak gözaltına alındığı belirtildi.

Boğaziçililerle ilgili gözaltıları takip eden Avukat Dayanışması adlı Twitter hesabında, en az 5 öğrencinin gece evlerinde polis tarafından “2911 sayılı Kanuna muhalefet ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamalarından” gözaltına alındıklarını duyurdu.

Gözaltına alınan öğrencilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi.

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