Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Lale Akarun: Yeni kurulmuş üniversiteleri geliştirmek yerine, en iyileri aşağı çekiyor; herkesi vasatta eşitliyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Lale Akarun, "Herkesi üniversite mezunu yapmak, her ile üniversite açmak hedefi ile toplam pastayı büyütmeden gittikçe pastadan daha çok dilim çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak, eğitim kalitesi düşüyor; en iyi üniversitelerimiz can çekişiyor. Yetmiyor; en iyi üniversitelerimizdeki yetkin akademisyenleri görevden alıyor; yerlerine bu yeni kurulmuş üniversitelerden yöneticiler getiriyoruz. Sonuç: Yeni kurulmuş üniversiteleri geliştirmek yerine, en iyileri aşağı çekiyor; herkesi vasatta eşitliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Akarun Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Kaynaklarımız az olduğu için mi eğitime kaynak ayıramıyoruz, eğitime kaynak ayırmadığımız için mi fakirleşiyoruz? Bunun cevabını Çin’e bakarak verebiliriz: Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi olup sonra bu kaynakları ayırmamış; nüfusunu eğitip elit üniversiteleri ile beraber sanayisini geliştirmiş. Bizim de herkesi vasatta eşitlemek yerine, araştırma üniversitelerimizi en iyiye ulaşmaları için kuvvetli bir şekilde desteklememiz lazım. Bunun için ilk adım, YÖK’ü kaldırıp araştırma üniversitelerimizi özerk bir şekilde gelişimlerini planlayacak şekilde özgür bırakmaktır." düşüncesini dile getirdi.