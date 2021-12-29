Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Lale Akarun: Türkiye, 2013'ten beri tüm endekslerde nasıl düştüyse, Türk üniversiteleri de sıralamalarda o şekilde düştü

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Lale Akarun, Türk üniversitelerinin sıralamalardan düşmesine ilişkin olarak, "2013 yılından beri Türkiye tüm endekslerde nasıl düştüyse, o şekilde düştük." değerlendirmesini yaptı.

Akarun, Yetkin Report'ta yayımlanan yazısında, "2013 yılında Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 950 milyar dolardı. 2020’de 720 milyar dolara düştü. 2013’te Türkiye demokrasi endeksinde kusurlu demokrasiye daha yakın bir karma rejimdi (skoru 5.6; 6 üstü kusurlu demokrasi); şimdi ise otoriter rejim sınırında bir karma rejimiz (2018 skoru 4.09; 4 altı otoriter rejim). Bunların itibarımıza yaptığı etkiyi görüyoruz. 2013 yılında üniversitede rektörümüzü kendimiz seçiyorduk. Şimdi ise İngilizce bile bilmeyen bir kişi, YÖK tarafından İngilizce eğitim yapan bir üniversitede görevlendiriliyor; araştırmadan sorumlu birime müdür olarak atanıyor. Kaliteli öğretim üyelerini soruşturmalarla süründürüyoruz; yurtdışına gitmeye mecbur bırakıyoruz. KHK ile işlerinden atılanları beraat etseler de işlerine iade etmiyoruz. Kaliteli eğitim için direnenlere, “rektörlüğe sırtlarını dönüyorlar” diye yeni soruşturmalar açıyoruz. Daha ne olsun? Ne yapmamız gerekiyorsa tersini yapmakta ısrar ediyoruz; onun için düşüyoruz." düşüncesini dile getirdi.