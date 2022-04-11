Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Akarun: Üniversitemizin başına gelen bu felaket, 60 yaşında bana bir demokraside vatandaş olmanın ne olduğunu öğretti

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Lale Akarun, Meclis'te ilkokulda bir resim yarışmasında kazandığım ödülü dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in elinden almasının ardından 50 yıl sonra yükseköğrenimdeki krizi konuşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi heyetiyle parti genel başkanlarını ziyaret ettiklerini belirtti. Akarun, "Üniversitemizin başına gelen bu felaket, 60 yaşında bana bir demokraside vatandaş olmanın ne olduğunu öğretti" düşüncesini dile getirdi.

Akarun, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Yükseköğretim sisteminde plansız ve kontrolsüz bir büyüme sonucu bir kriz olduğunu, mezunların iş bulamadığını, meslek okullarının yetkin teknisyen, zanaatkar yetiştiremezken, tek bir sistemle yönetilmeye çalışılan yükseköğretim kurumlarının, aynı vasatta buluşup niteliksiz hale geldiğini anlattık. Çağın gereklerine uygun ve demokratik bir yükseköğretim yasası kurgulamak üzere siyasi partilerin, üniversiteler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmasını talep ettik. Tüm partilerden olumlu cevap almış olmamız, bizi çok mutlu etti. Bu doğrultuda, ilk adımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bir grup akademisyenle attık: Bu konuları ele alacak bir çalıştayın programını oluşturmak üzere toplandık ve belli başlıklar düşündük. Önümüzdeki günlerde, başka üniversitelerden akademisyenlerle de bir araya gelmeyi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akarun şunları kaydetti:

"Üniversitemizin başına gelen bu felaket, 60 yaşında bana bir demokraside vatandaş olmanın ne olduğunu öğretti. Başka bir ülkede, örneğin İsveç’te, Almanya’da, Avusturya’da, ya da Avustralya’da, vekiller, bakanlar, herkes gibi vatandaşlar. Herkes onlarla konuşabilir, bu amaçla tasarlanmış mekanizmaları kullanarak taleplerini iletebilir. Bu ülkeleri demokratik yapan, vatandaşlarının anlayışı, talepleri, katılımıdır. Biz de bu vesileyle demokratik bir ülkede vatandaş olsak ne yapardık, öğreniyoruz. Umarım bu çabamız ülkemizin demokratikleşmesine katkı sunar."