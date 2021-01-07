Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin Melih Bulu protestosu sürüyor

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasına ilişkin protestolar rektörlük binası önünde sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bugün de rektörlüğe arkası dönük olarak eylemlerine devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 1 Ocak gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eski AKP milletvekili aday adayı olan Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasının ardından protestolara başladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan eylemler dün Kadıköy’de basın açıklamasıyla devam etti.

Boğaziçili öğrenci gruplarının Kadıköy'deki eylem için çağrıda bulunmasının ardından İstanbul Valiliği, dün Beşiktaş ve Sarıyer’de yapılacak gösterileri 'salgın' nedeniyle yasakladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Rektörlük önünde gerçekleştirdikleri protestoların ardından saat 16.00’da Kadıköy Rıhtım'da yapacakları kitlesel eylem için slogan atarak Bebek kampüsünden çıkış yaptı. Bebek'ten Beşiktaş İskelesi’ne kadar 'kayyım rektör istemiyoruz' sloganları eşliğinde yürüyen öğrenciler daha sonra vapurla Kadıköy'e geçerek kendilerini bekleyen kalabalıkla buluştu. Üniversite öğrencileri, yüzlerce polisin abluka altına aldığı ve TOMA'ların bulunduğu Rıhtım Meydanı’nda ‘Yaşasın öğrenci dayanışması’, ‘Üniversiteler bizimdir’, ‘Gözaltılar serbest bırakılsın’ sloganları eşliğinde taleplerini sıraladı.

Öğrenciler Kadıköy rıhtımda yaptıkları basın açıklamasında cumadan itibaren rektörlük önünde protestoları nöbetleşe sürdüreceklerini ve süresiz eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Öğretim üyeleri bugün de rektörlük binası önündeki eylemlerine alkışlarla devam etti.