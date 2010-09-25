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Yaşam

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden ilkokul

İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin Düzce'de inşa ettiği okul binasının ve lojmanın açılışı yapıldı.

25 Eylül 2010 03:00

T24- Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin kurduğu Yapı Kulübü'nün ''İlkokulumuz'' projesi kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Balatlı köyünde inşa edilen 4 derslikli ilköğretim okulu ek binası ve bir lojmanın açılışı yapıldı.


Balatlı İlköğretim Okulu'nun bahçesinde düzenlenen törene Akçakoca Kaymakamı Mehmet Ünal, Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Kaymakam Ünal, takım çalışmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, yapılan çalışmanın önemini burada eğitim gören öğrencilere iyi anlatmak gerektiğini vurguladı.


Milli Eğitim Müdürü Ezer de Yapı Kulübü'ne üye öğrencilerin kendilerine ilk geldiğinde projeyi başarabilecekleri konusunda düşünceli olduklarını, ancak öğrencilerin yoğun gayretle başarılı bir iş ortaya koyduğunu söyledi. Ezer, ''Öğrencilerimizi kutluyoruz. Eğitim ve öğretimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır'' dedi.


Hafta sonları inşaatta çalışan öğrencilerden Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Bölümü Yapı Kulübü (BÜYAP) Temsilcisi İltebe Kaan Keleş, yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda okulu tamamladıklarını belirterek, ''Sponsorlardan, köyün Muhtarı İsmail Yavuz'dan ve köy halkından çok destek gördük. Burası bizim için ilkti. Biz bu projeyi başka illerde de hayata geçirmek istiyoruz. Bize müracaat etsinler. Biz okul yapmaktan gurur duyuyoruz'' diye konuştu.


Törende, konuşmaların ardından Balatlı İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu. Kürsüde olduğu sırada şiirini unutan öğrencilerden Ayşin Aydın, köylülerin alkışlarıyla kürsüden ayrıldı.


Halk oyunları gösterilerinin ardından okulun açılışı yapıldı.

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