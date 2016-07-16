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15 Temmuz Darbe Girişimi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Demokrasiden yanayız

Öğrenciler, darbe girişimini lanetlediklerini ve kabul edilemez bulduklarını belirtti

16 Temmuz 2016 20:31

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, darbe girişimine tepki gösterdi.

Darbe girişimini lanetlediklerini ve kabul edilemez bulduklarını söyleyen öğrenciler, "Demokrasiden yanayız ve darbeye karşıyız" ifadelerini kullandı. Evrensel'de yer alan habere göre, üniversiteliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini kabul edilemez buluyor ve lanetliyoruz. Ülkemiz sadece demokratik yollarla seçilmiş ve halkımızın meşru desteğini almış yönetimlere emanet edilebilir. Demokrasimize yönelik her türlü saldırının toplumsal huzura ve ülkemizin refahına büyük zarar vereceğine inanıyoruz.

Ülkemizin bu sıkıntılı süreci hızla atlatmasını ve daha güçlü bir demokrasiyle yoluna devam etmesini temenni ediyoruz.

Yaşanan acılar ve kayıplardan derin üzüntü duyuyor yaralılara acil şifa diliyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi olarak her zaman olduğu gibi demokrasiden yanayız ve darbeye karşıyız.

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